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LIVE／第一果菜市場2千人採檢結果　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心14:00召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。防堵環南市場疫情，指揮中心與北市設立聯合前進指揮所，由醫福會執行長王必勝擔任前進指揮官、北榮團隊執行採檢，今日預計採檢2000人，下午就會有初步報告，預料將在記者會中公布。

▲環南市場啟動快篩，台北市副市長黃珊珊、衛福部長陳時中前往視察。（圖／記者林敬旻攝）

▲環南市場啟動快篩，台北市副市長黃珊珊、衛福部長陳時中前往視察。（圖／記者林敬旻攝）

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王必勝在昨在臉書提到，進駐聯合前進指揮所，首先要將未完成的篩檢儘速確實完成，以釐清感染的全貌。今早6點起就由北榮團隊執行採檢，預計處理2000人，下午就會有初步報告。北榮採檢團隊清晨4時從院內出發，分批至北農第一果菜市場執行採檢任務，比照7月1日第二果菜市場採撿模式，以一條龍作業方式，分10線同步進行，每小時以專車將檢體盒送回北榮檢驗，首批檢體已於7時35分送回醫院。

陳時中昨在記者會上呼籲，疫調需要一點時間，希望環南市場相關活動人員暫勿移動，相關所屬工作人員包商、攤商等，在家裡等待相關聯繫並配合相關疫調採檢。能夠越快把傳播鏈阻擋起來，疫情就越能控制，這次市府跟中央合作下應該能夠很快來完成工作。

另外，北市府啟動批發市場專案，擴大普篩抓黑數，根據北市府上午統計，批發市場PCR篩檢昨日篩檢共計3140人，目前結果尚未完全出爐，已知新增5人PCR陽性確診。而新北市長侯友宜上午表示，北市環南市場昨日41人確診，其中13人是新北市民，這13例在昨日已經啟動疫調，並匡列了80人居家隔離，但是還有一部分還沒有通報。

▲環南市場啟動快篩。（圖／記者林敬旻攝）

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▲環南市場啟動快篩。（圖／記者林敬旻攝）

▲環南市場啟動快篩。（圖／記者林敬旻攝）

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