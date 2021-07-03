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台鐵「打疫苗」搞黑箱！基層曝：第一線沒得打　行政職卻能接種

▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵規劃第一線人員優先接種疫苗，包括列車長、站務員、清潔員等。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院日前宣布擴大疫苗接種第七類人員，交通部表示，雙鐵人員將與本月5日起陸續接種疫苗，台鐵局表示，將以會接觸到旅客的第一線人員為優先。不過有基層指出，許多第一線人員未被列在優先名單，反而是行政人員優先，甚至還有請長假者先施打，還有車站是用「抽籤」決定，痛批台鐵「搞黑箱作業」。

台鐵局日前表示，已經有造冊相關人員，其中優先接種的人員將以會接觸旅客的第一線人員為主，也會讓疫情熱區人員優先，除了台鐵人員外，也有將清潔人員名單造冊，因此列車長、清潔員等將會是首先施打的人員，造冊總數包括台鐵人員1.5萬人加上約3000名清潔員。

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不過台鐵產業工會今日指出，陸續接獲會員反映表示，各地皆有發生第一線接觸旅客的人員，並非安排在第一波施打名單內，反倒是工作性質不需頻繁接觸旅客之行政類人員，疫苗施打順位優先於第一線高風險人員。

▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵產業工會爆料，許多車站的疫苗接種名單搞黑箱，不是第一線人員卻可優先施打。（圖／記者湯興漢攝）

產工表示，有接獲會員投訴，台鐵局內部安排疫苗的數量及施打順位並無標準，有單位確實考量第一線接觸旅客的頻率，讓頻率高的人員優先施打，但有多個車站的第一線人員都反映，被排到第二批，不僅疫苗數量不夠，甚至有的車站發生請長假人員施打順位優先於現職出勤員工，還有車站用抽籤決定，導致第一線面對旅客的人員無法施打。

產工表示，基於保障旅客安全立場，第一線頻繁接觸到旅客的人員應優先排在第一類接種順序，應該是最為基本的原則，這也是台鐵局自己公布的接種原則，不應該黑箱處理才是，希望台鐵局盡速公布疫苗接種原則及分配名單，並公開說明並調整疫苗配給。

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