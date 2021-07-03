　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／環南市場採檢2000人「下午有初步報告」　陳時中記者會說明

▲環南市場啟動快篩，台北市副市長黃珊珊、衛福部長陳時中前往視察。（圖／記者林敬旻攝）

▲環南市場啟動快篩，台北市副市長黃珊珊、衛福部長陳時中前往視察。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

防堵環南市場疫情，指揮中心與北市設立聯合前進指揮所，由醫福會執行長擔任前進指揮官、北榮團隊執行採檢。王必勝表示，今日預計採檢2000人，下午就會有初步報告。環南市場2日傍晚也針對6月8日起曾至臺北市環南市場活動人員，陸續發送8萬多則疫情警示簡訊，社區採檢站人數是否增加？市場群聚是否擴大？下午記者會陳時中有望一併說明。

王必勝在昨在臉書提到，進駐聯合前進指揮所，首先要將未完成的篩檢儘速確實完成，以釐清感染的全貌。明早6點起就會由北榮團隊執行採檢，預計處理2000人，下午就會有初步報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲環南市場啟動快篩。（圖／記者林敬旻攝）

▲環南市場啟動快篩。（圖／記者林敬旻攝）

北榮採檢團隊今（3）日清晨4時從院內出發，分批至北農第一果菜市場（環南市場）執行採檢任務，比照7月1日第二果菜市場(濱江市場)採撿模式，以一條龍作業方式，分10線同步進行，每小時以專車將檢體盒送回臺北榮總檢驗。首批檢體已於7時35分送回醫院。

陳時中昨在記者會上呼籲，疫調需要一點時間，希望環南市場相關活動人員暫勿移動，相關所屬工作人員包商、攤商等，在家裡等待相關聯繫並配合相關疫調採檢。能夠越快把傳播鏈阻擋起來，疫情就越能控制，這次市府跟中央合作下應該能夠很快來完成工作。

▲環南市場啟動快篩。（圖／記者林敬旻攝）

▲環南市場啟動快篩。（圖／記者林敬旻攝）

昨日疫情警示簡訊發送範圍北至萬板大橋、東至西藏路、南至華翠大橋、西至環河快速道路，簡訊內容為「如您曾至環南市場，且6月8日之後曾有發燒、呼吸道症狀，腹瀉，或嗅、味覺異常等疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。」

指揮中心說明，收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴外科口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。指定社區採檢院所醫院清單可至疾病管制署網站查詢：http://at.cdc.tw/5y262t

ET快訊
快訊／大谷翔平再炸第29發全壘打！　獨步大聯盟
美最新研究：莫德納、BNT疫苗只打一劑保護力也達81%
快訊／枋寮擴大篩檢近萬人！7104人結果出爐
福建再增1台灣輸入確診　近兩個月已發現30多例
快訊／國道6號驚傳墜橋！1男陳屍高架橋下
北藝40人染疫！百名工人未隔離還要去趕工　她PO證據戳謊北市
快訊／北市批發市場再增5人染疫！　累積205人確診

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／枋寮擴大篩檢近萬人！7104人結果出爐

快訊／環南市場採檢2000人「下午有初步報告」　陳時中記者會說明

孕媽咪享好康　國健署產檢補助再加值

萬人確診解隔！回職場沒陰性證明卡關　指揮中心研擬「康復通行證」

「享瘦」夏天無負擔　營養師公開「綠拿鐵」黃金配方　

高雄洗腎男接種AZ「10天後身亡」　兒嘆：沒人敢說真話

反對夜市微解封！　專家：北市對疫情不作為、不匡列造成現況

環南擴大採檢「北榮團隊清晨4時出發」　首批檢體7:35專車送院

美女議員爆「環南市場群聚已破百例」　30人打完疫苗才染疫

林昶佐飆柯P「講廢話」　2人變成最熟悉的陌生人！由愛生恨一次看

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

九份變空城！疫情影響少了遊客 9成9店家自主歇業：快撐不下去

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

驚！乘船驚見麋鹿「輕功水上漂」　急奔水面11秒...網驚：武林高手

婦人談網戀...賣房挺「機師男友」 1800萬歸零！向女兒借錢才知被騙

快訊／枋寮擴大篩檢近萬人！7104人結果出爐

快訊／環南市場採檢2000人「下午有初步報告」　陳時中記者會說明

孕媽咪享好康　國健署產檢補助再加值

萬人確診解隔！回職場沒陰性證明卡關　指揮中心研擬「康復通行證」

「享瘦」夏天無負擔　營養師公開「綠拿鐵」黃金配方　

高雄洗腎男接種AZ「10天後身亡」　兒嘆：沒人敢說真話

反對夜市微解封！　專家：北市對疫情不作為、不匡列造成現況

環南擴大採檢「北榮團隊清晨4時出發」　首批檢體7:35專車送院

美女議員爆「環南市場群聚已破百例」　30人打完疫苗才染疫

林昶佐飆柯P「講廢話」　2人變成最熟悉的陌生人！由愛生恨一次看

少女引爆醋醰慘遭6人霸凌！5分鐘摑掌28下　網傻：圍觀還裝可愛

台灣也有浪漫「花手水」　武陵農場打造夢幻繡球花池

林昶佐遭環南自治會長怒嗆　費鴻泰用蔡英文這句話苦勸他

27歲公務員「一書封神」！3年入帳超4000萬　一路升官擬任副局職

社團老師紓困台南不同調？　陳亭妃致電教長解決問題

保羅季後恐成自由球員尋生涯最後大約　太陽繳奢侈稅也要留

東奧禁用黑人專用泳帽引種族爭議　英國首位黑人女泳將怒批

洗澡帶水果！孟耿如爆尪「私下怪僻」真相　黃子佼尬笑：有必要講嗎

大谷翔平MVP加持開砲　29轟獨步大聯盟

「吉卜力玻璃迷你盤」色彩繽紛！美漫風白龍、千尋　18款圖案想全收

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

生活熱門新聞

居家快篩一小時陰轉陽！男大生嚇壞衝急診

林昶佐被炸翻！他加碼嗆「柯文哲鬆開狗鍊」

鄰居送2條魚！她嗨「肚子都卵」求料理法

即／離婚夫妻同住雙雙確診！感染源曝

36℃恐熱8天　準颱風在台灣旁生成

712解封恐生變　專家質疑「柯」學精神沒邏輯

獨居男確診亡　護理師送最後一程

男泡湯後失嗅覺確診　去過這家酒店請速篩檢

高雄洗腎男接種AZ「10天後身亡」　

疫苗天使坐地吃飯！照片4000人哭了

燒毀玉山「NCC專委」傳高升　求償破億未果

林昶佐飆柯P「講廢話」！2人由愛生恨一次看

客點「這根過長」　外送員硬塞怕被偷

美女議員爆「環南市場群聚已破百例」　30人打完疫苗才染疫

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒不能見男友！看護竟跟阿公借用一下

獨／台積電、郭董與賣方最新協議曝

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

劉寶傑吼：他不是在地的啦　林昶佐真實身分是「天龍人」

居家快篩一小時陰轉陽！男大生嚇壞衝急診

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

操作長榮期貨！護理師「1個月賺295萬」嗨翻

可口可樂復仇！C羅被移走

林昶佐被炸翻！他加碼嗆「柯文哲鬆開狗鍊」

中共百年黨慶「22歲正妹」超強背景曝光　網友全驚呆

鄰居送2條魚！她嗨「肚子都卵」求料理法

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

高雄通緝犯摔死「曝屍4天」　飄惡臭才曝光

老司機曝7位「實用女優」名單！廣大鄉民認同

海運水手「200萬爆翻2800萬」獲利下船！5教戰被推爆

更多

最夯影音

更多
騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎
環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面