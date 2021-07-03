快訊／環南市場採檢2000人「下午有初步報告」　陳時中記者會說明

▲環南市場啟動快篩，台北市副市長黃珊珊、衛福部長陳時中前往視察。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

防堵環南市場疫情，指揮中心與北市設立聯合前進指揮所，由醫福會執行長擔任前進指揮官、北榮團隊執行採檢。王必勝表示，今日預計採檢2000人，下午就會有初步報告。環南市場2日傍晚也針對6月8日起曾至臺北市環南市場活動人員，陸續發送8萬多則疫情警示簡訊，社區採檢站人數是否增加？市場群聚是否擴大？下午記者會陳時中有望一併說明。

王必勝在昨在臉書提到，進駐聯合前進指揮所，首先要將未完成的篩檢儘速確實完成，以釐清感染的全貌。明早6點起就會由北榮團隊執行採檢，預計處理2000人，下午就會有初步報告。

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▲環南市場啟動快篩。（圖／記者林敬旻攝）

北榮採檢團隊今（3）日清晨4時從院內出發，分批至北農第一果菜市場（環南市場）執行採檢任務，比照7月1日第二果菜市場(濱江市場)採撿模式，以一條龍作業方式，分10線同步進行，每小時以專車將檢體盒送回臺北榮總檢驗。首批檢體已於7時35分送回醫院。

陳時中昨在記者會上呼籲，疫調需要一點時間，希望環南市場相關活動人員暫勿移動，相關所屬工作人員包商、攤商等，在家裡等待相關聯繫並配合相關疫調採檢。能夠越快把傳播鏈阻擋起來，疫情就越能控制，這次市府跟中央合作下應該能夠很快來完成工作。

▲環南市場啟動快篩。（圖／記者林敬旻攝）



昨日疫情警示簡訊發送範圍北至萬板大橋、東至西藏路、南至華翠大橋、西至環河快速道路，簡訊內容為「如您曾至環南市場，且6月8日之後曾有發燒、呼吸道症狀，腹瀉，或嗅、味覺異常等疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。」

指揮中心說明，收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴外科口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。指定社區採檢院所醫院清單可至疾病管制署網站查詢：http://at.cdc.tw/5y262t。