黃世傑自爆被請假！台大仁醫不忍了「揭真實為人」：何必淌渾水

▲北市衛生局長黃世傑。（圖／北市府）

記者柯沛辰／綜合報導

北市衛生局長黃世傑近日捲入好心肝疫苗事件，在廉政委員會調查期間，聽從副市長黃珊珊指示請假一個月避嫌。有「仁醫」之稱的台大婦產科名醫施景中2日發文指出，黃世傑真的是一個好人，若不是為了服務更多人，他本可到私人醫院去當院長或顧問，薪資地位都高，「何必淌這渾水？還不是為了眾生」。

施景中在臉書引用唐代詩人李白作品《行路難》，談到他2009年奉調到台大雲林分院當主任，當時的院長就是黃世傑教授。

[廣告]請繼續往下閱讀...

施景中回憶，過去全院會議，大家都習慣遲到5至10分鐘才入座，但黃院長到任後以身作則，每次都提前5分鐘到、準時開始，從此沒人敢遲到。另外，黃院長對會議掌握恰到好處，不會讓喜歡說話的人一直暢所欲言，總是適時作出裁決、準時結束會議，「這是黃院長決斷能力的表現」。

有一次發生地震，病房廣播系統故障，院內行政單位某主任報告「嚴重故障、無法修理」，黃院長實地看過後，不相信主任說法，後來果然修好，少花近百萬元。幾年後，這位主任因為收受廠商不當利益而被收押，「這是黃院長有識人之明，不會被蒙蔽的表現之一。」

▲黃世傑曾擔任台大雲林分院院長。（圖／記者袁茵攝）

當時有一立委收到陳情，認為公家醫院績效獎金算法不公平，在立院強力提案，停發全國公家醫院醫師績效獎金。施景中說，醫生本薪不高，大多靠績效獎金才有像樣收入，所以提案通過後，院內許多人都繳不出房貸。黃院長動了惻隱之心，讓會計室無償借款給有需要的同仁，直到3個月後立院讓步、獎金發放恢復正常，「這是他『仁』的表現」。

施景中指出，台大雲林分院規模不如總院，黃院長當時還立下一個不成文的規定，叫作「五公尺原則」，所有同仁在院區內相遇，希望在五公尺外就可互打招呼，不要低頭裝作沒看到，所以大家就像一個家庭，就連他當年要調回總院，還覺得依依不捨。

他表示，雲林分院的名聲在黃院長接管後變得很好，有次他宿舍用的大同電鍋壞了，拿去修理、換電路板，老闆一聽他是雲林分院員工，堅持不收一毛錢。2010年，黃院長服務期滿，奉調回總院，準備上公務車離開，結果院內同仁自動自發鼓掌歡送。

▲有「仁醫」之稱的台大婦產科名醫施景中。（圖／翻攝自Jin-Chung Shih臉書）

如今看到新聞，黃世傑院長本想負責任請辭，但市長不准，說要調查後再行懲處，後來又說送廉政委員會調查，現在又疑似「被請假」消失，「說真的，如果懲處確定，我想分院同仁、雲林鄉親一定會北上抗議了，因為他真是一個好人。」

施景中感慨，若不是為了服務更多人，黃院長大可循其他資深教授或副院長模式，到私人醫院去做院長或顧問，薪資地位都比現在更高，何必淌這渾水？還不是為了眾生。「吾觀自古賢達人，功成不退皆殞身」，他今夜僅以一杯濁酒，「敬我的老師，心痛，但又奈何。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘