高雄疫苗天使「坐地上吃飯」！一張照片4000人哭了：你們好辛苦

▲負責替民眾接種疫苗的第一線人員，休息時坐在地上吃飯。（圖／翻攝臉書／高雄一百）



記者柯振中／綜合報導

全台疫苗開放大規模接種，第一線醫護工作相當辛苦。臉書粉專「高雄一百」分享一張照片，內容是疫苗接種處醫護休息的狀況，只見所有人坐在地上，將便當放在鐵椅，默默地吃著飯，畫面讓4,000網友相當感動，也覺得十分不捨，在下方留言致敬。

「高雄一百」分享，疫苗接種是目前的重點工作，前線人員與病毒賽跑，工作十分繁重，卻依然沒有退縮，持續在第一線奮鬥，並公開了這張照片。

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▼全台疫苗大規模施打，長者到場排隊。（圖／ETtoday資料照）



依據照片內容，多位醫護直接席地而坐，將鐵椅當成桌子，克難地用餐，但依舊保持著社交距離。高雄市府也呼籲，長輩們務必按照區里，分時、分流接種或補打默德納疫苗，以保護自己與家人，到現場時也可以給醫護人員加油、鼓勵。

這張照片曝光，瞬間引起熱烈討論。許多網友十分感動，留言力挺醫護，「辛苦了第一線的天使們」、「你們真的好辛苦，要注意休息」、「很感謝，你們是高雄的驕傲」、「看到這樣吃飯，真令人心酸，千謝萬謝醫護人員，請保重身體。」

此外，也有人在下方標記高雄市長陳其邁，醫護人員工作已經夠累，吃飯時卻沒有桌子能使用，希望能夠改善。

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