獨／1千萬劑BNT德國空運來台　台積電、郭台銘與賣方最新協議曝光

▲郭台銘、劉德音日前與蔡英文商討BNT疫苗進口一事。（圖／總統府提供）

記者徐政璿／台北報導

針對國內企業協助購買疫苗一事，內情人士透露，台積電和郭台銘所屬的永齡基金會，在各購買500萬劑BNT疫苗（共1千萬劑）的洽談，已經有的最新進展。根據台積電和永齡與賣方在本週已達成的初步協議，若完成疫苗合約簽訂，會明確記載直接由德國空運來台，但由於國際目前都在爭搶疫苗，運抵的日期仍待進一步商榷。

近期民間團體、企業陸續表達願協助政府採購或捐助新冠肺炎疫苗的意願，經過民間不斷呼籲，總統蔡英文才和台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘會談，最後由政府授權洽談購買各500萬劑BNT德國原廠製造的疫苗，並以捐贈的形式給予政府。

政府在後續協助的工作上，行政院發言人羅秉成日前也表示，經捐贈專案工作小組近日密集的討論與合作，政府與兩捐贈單位已順利簽署完成開啟專案採購所必需的法律文件，以加速推動本捐贈專案採購的進程。

外傳台積電、永齡基金會購買的疫苗8、9月就可以抵台一事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日面對詢問時表示，「問了一個我很難回答的問題，但這是我們所期待的」；永齡基金會執行長劉宥彤也表示一切正在進行中。

事實上，除了台積電、鴻海外，慈濟也想捐贈500萬劑德國原廠BNT疫苗，雖一度因未獲政府授權而卡關，但行政院1日也表示，將依照之前台積電和永齡基金會捐贈的採購模式，成立慈濟採購疫苗專案，協助購買疫苗。

不過，內情人士向《ETtoday新聞雲》透露，包括台積電與郭台銘各自想採購500萬劑BNT疫苗，雙方在本週都已經與賣方完成了初步協議，兩者同屬一個專案，等合約完成後，疫苗會直接德國空運來台，而此點也與蔡英文與台積電董事長劉德音、郭台銘會談時所提到的原廠直送台灣的要求相符。

根據蔡英文在6月18日接見劉德音、郭台銘後的裁示，她除了感謝兩人熱心義舉，窮盡一切可能跟努力，獲得更多疫苗來源外，也指示行政院相關部會，持續密集與兩間企業協商，務必最短時間內完成相關授權文件，協助各爭取500萬劑原廠疫苗。

在疫苗要求上，蔡英文也表示，1000萬劑疫苗交貨期程，大家都有共識，越快越好，原廠製造、原廠包裝、直送台灣。對於BNT洽購，多管齊下、多多益善，後續台灣政府也會在德國政府協助下，共同商議由政府採購今年及未來的疫苗。





▲德國BioNTech藥廠。（圖／路透）