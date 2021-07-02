林俊憲、蔡筱薇引薦尚機公司捐贈防疫物資 黃偉哲感謝公益善舉

▲尚機股份有限公司，在立委林俊憲、市議員蔡筱薇引薦，以實際行動力挺市府防疫，捐贈抗菌鏡框面罩等防疫用品，由市長黃偉哲親自代表受贈，以表達感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市在地企業尚機股份有限公司，在立委林俊憲、市議員蔡筱薇及觀光旅遊局居間協調，以實際行動力挺市府防疫，由總經理李建畿代表捐贈抗菌鏡框面罩等防疫用品，2日舉行受贈儀式，由市長黃偉哲親自代表受贈，以表達感謝之意。





台南市長黃偉哲表示，感謝尚機股份有限公司李總經理，在立委林俊憲與議員蔡筱薇引薦下，捐贈了抗菌面罩1萬片，鏡框及鼻樑架2000組，將提供給一線防疫人員來防護，如防疫人員、消防隊、警察、第一線篩檢醫護人來使用，期盼南市府攜手民間企業及全體市民齊心抗疫，讓大家儘早一起回歸正常生活。



觀光旅遊局長郭貞慧指出，尚機股份有限公司熱心公益，積極促成民間社團來台南旅遊，感謝善心義舉，以實際行動拋磚引玉的力挺台南防疫，防疫物資包括抗菌面罩10箱（10000片）、鏡框及鼻樑架5箱（2000組），將提供第一線防疫人員使用的防疫必需品，也再次呼籲市民遵守全國3級警戒規定，出門全程配戴口罩、肥皂勤洗手及不群聚等防疫規定，共體時艱一同對抗疫情。

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