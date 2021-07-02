關渡醫院院長積極防疫　企業主響應捐贈四套加護病房維生系統

▲關渡醫院院長陳亮恭醫師積極防疫，也獲得企業捐贈防疫物資。（圖／關渡醫院提供，下同）

生活中心／綜合報導

今年3月剛接任台北市立關渡醫院院長的陳亮恭醫師，沒想到5月就遇上了台灣新冠疫情爆發。為求防疫零缺點，陳院長除了緊盯各項醫療事務外，更積極蒐集防疫物資，在台北市議員潘懷宗的協助下，獲得帝篁國際公益平台創辦人吳珅篁和弗利思特文化事業公司董事長許良源的響應，並於2日下午舉行捐贈儀式。陳亮恭院長表示：「雪中送炭及時雨，台灣處處有愛心」。

此次防疫物資捐贈，帝篁國際公益平台創辦人吳珅篁提供了4公升75%酒精200桶、酒精噴槍50支、口罩200盒、醫護慰問金，以及微風廣場日式各種飲料和高級點心等多項物資，同時也以父親吳伙丁先生和母親王素雲女士名義，捐出兩套加護病房維生系統；至於弗利思特文化事業公司董事長許良源，為弘揚長輩的善心，也以母親許邱種竹女士以及岳母沈楊靜枝女士的名義捐贈兩套加護病房維生系統；而吳珅篁、許良源和潘懷宗，為幫助清寒學子度過疫情難關，一起各捐新台幣10萬給陽明交大醫學院當獎學金，總共30萬元。

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吳珅篁表示，台灣社會的愛心，需要大家共襄盛舉，有錢出錢，有力出力；潘懷宗則呼籲國人能踴躍施打疫苗，盡早結束疫情，活絡經濟，恢復正常生活；許良源則是認為，台灣是寶地，寶地福人居，各項溫馨小故事不斷上演，激勵著台灣民眾的心，此時正值新冠疫情肆虐，大家仍不忘關懷別人，讓人感到無限溫暖。許良源日前已捐贈四套高流量氧氣鼻導管儀器給台大醫院新竹分院，再加上關渡醫院這兩套加護病房維生系統，總共捐贈六套救人的醫療儀器給醫院救助新冠病患。

這場捐贈儀式於7月2下午在關渡醫院大樓前廣場舉行，捐贈人弗利思特文化事業公司董事長許良源、帝篁國際公益平台創辦人吳珅篁先生和台北市議員潘懷宗，由北投區里長聯誼會長蘇府庭、關渡里長許瑩珠陪同，並由關渡醫院院長陳亮恭親自接受。