農曆6月太歲正冲！命理師曝「2生肖」雙忌交替...恐有意外

▲命理師指出，農曆六月是太歲正沖月。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者黃品臻／綜合報導

本月10日即將近入農曆六月初一，也就是乙未月，12生肖的運勢也悄悄在改變。命理師林海陽表示，農曆6月是「太歲正冲月」，也就是二黑病符正沖，代表6月是「真正漫延疫情的爆發期」，她直言農曆6月是雙忌交替，有些生肖恐有重大交通意外，需要特別小心。

命理老師林海陽在臉書粉絲團「林海陽開運粉絲團」中指出，7月10日正式進入農曆6月，馬上就到乙未月天機化祿、天梁化權、紫微化科，太陰化忌，這個月是太歲正冲月，也是二黑病符正沖，「才是真正漫延疫情的爆發期」，幾乎沒有什麼能支撐的，也代表此這個月仍然是「暗無天日」，尤其在七月中旬，經濟恐再度重挫。由於台灣的疫苗不夠，再加上暗中潛伏的危機Delta印度變種病毒，恐再爆染疫大危機。

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林海陽老師也在YouTube頻道上表示，國曆7月雙忌交替，遇到火神劫，需要小心火的能量，許多生肖在國曆7月（農曆5月22到6月22日）需要特別小心。以下是12生肖運勢：

※鼠、馬

林海陽表示，生肖為鼠、馬的人，若是國曆1、4、5、7、8月出生的人，需慎防意外之災，像瓦斯、火燭、電線類需特別小心。

※牛、羊

因生肖牛、羊今年犯太歲，兩者生肖彼此之間會互相衝擊，在國曆1到12月出生的人，都需在農曆6月多注意，因6月火能量特別強，要注意火災相關問題。

※虎、猴

林海陽透露，生肖屬虎、猴者，尤其是在國曆1、4、5、7、8、10月出生的人，建議去買意外險。

※兔、雞

這2生肖在國曆4、7、8、9、12月出生的人，在此月要更謹慎小心，因可能遇上輕傷或擦傷事故，運氣較差者則可能會重傷。

※龍、狗

林海陽分析，生肖屬龍、狗的人，因為今年是太歲偏沖，特別是在國曆1、4、5、7、8、12月出生的人需留心意外之災，除了疫情外還要注意意外之災，平日也不要大意，爬樓梯也得小心。

※蛇、豬

出生在國曆1、2、5、7、8、11月的人，在此月開車或騎車時，要多加留意交通狀況，建議盡量不要上山下海，免得意外不只有「車關」而已。

林海陽老師最後也提醒，夏季時節天乾物燥，應小心火燭，脾氣也不要太暴躁，才不會讓自己的心情火上加油，尤其出門在外要注意交通安全，而且切記喝酒不要騎車或開車。