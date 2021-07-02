撞擊畫面曝！公車連環撞大樹貫穿車頭　乘客、司機、騎士6濺血

記者黃彥傑、林冠吟／台北報導

台北市至善路至善公園前2日發生嚴重公車意外，一輛大有巴士失控撞上路樹，造成乘客及民眾受傷，路樹橫插進駕駛座，公車駕駛一度受困在車內無法動彈。據車上乘客說法，駕駛當時車速很快，大家都在尖叫，駕駛疑似恍神，整輛公車失控往前撞，車頭撞上路樹才停下來。警消獲報後也緊急到場救援，共計6人送醫，所幸傷者意識皆清醒，僅四肢擦挫傷並無大礙，至於詳細的肇事原因目前仍有待釐清。

▲台北市至善路至善公園前發生嚴重公車意外。一輛大有巴士失控撞上路樹，造成6人受傷送醫。（圖／記者黃彥傑攝）



而最新的監視器畫面也曝光了，畫面顯示大有公車先是擦撞到停在路邊的小客車後，再擦撞到路上行駛的一台黑色轎車與機車，隨後便高速撞上一旁的路樹。

當時在車上的乘客表示，公車司機疑似一度意識不清，先是擦撞到一台黑色轎車，一路都沒有煞車直到撞上路樹，乘客不斷大叫司機，才讓司機稍微清醒。據了解，送醫的6名傷者，包含公車司機、3名乘客、1名遭到波及的機車騎士和1名同樣遭到波及的自小客乘客，所幸6名傷者意識清醒，僅四肢、臉部部分擦挫傷，並無生命危險，已全部送醫救治。

▲▼台北市至善路至善公園前發生嚴重公車意外。一輛大有巴士失控撞上路樹，造成6人受傷送醫。（圖／記者黃彥傑攝）