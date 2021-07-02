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圍堵Delta病毒！秘魯嬤看診匡枋寮醫院接觸醫護　7104人PCR出爐

▲屏東縣政府衛生局長施丞貴說明匡列隔離作法 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東縣政府衛生局長施丞貴說明匡列隔離作法 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東Delta變異株群聚與相關個案維持15人！而枋寮3處快篩站擴大篩檢至7月2日中午為止，共篩檢8236人，其中7104人PCR為陰性，1132人檢驗中。

▲屏東縣政府衛生局長施丞貴說明匡列隔離作法 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

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▲▼枋寮醫院平面圖、枋寮擴大消毒。

▲屏東縣政府衛生局長施丞貴說明匡列隔離作法 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中2日表示，枋寮醫院於7月1日完成一樓門急診環境採檢，42間均為陰性。相關接觸者匡列467人進行全體檢驗，還有88件檢驗中。

縣長潘孟安下午表示，「枋寮醫院後續應變，中央流行疫情指揮中心定案三大原則：醫療降載、收治分流、逐步解封，後續急診、門診開放須經指揮中心同意！」。

另針對枋寮醫院相關人員接觸枋山嬤及枋寮果農匡列隔離作法提出說明；衛生局表示，6月16日早上，案14407(按枋山嬤)看胸腔內科6診，經查接觸日為6月16日+14天到6月30，因已過發病期前3天的可傳染期，故採PCR，報告陰性，相關人員即不必隔離。

6月26日早上，案14734(枋寮果農)看骨科，因要住院採檢陽性，依匡列密切接觸者原則為發病前3天(即6月25日至6月23日)的接觸者，且密接觸者要居家隔離及檢驗PCR。所以匡列隔離骨科醫師及神經外科醫師。

而案號14734(枋寮果農)於6月26日要去骨科開刀，跟他有接觸的醫護、藥師跟行政人員，由於傳染期是在發病的前3天，因此，其他未接觸到案號14734的枋醫人員都做PCR篩檢，報告都陰性，就不必隔離。

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