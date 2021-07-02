Delta太毒！德國：接種AZ疫苗者　第2劑應改打輝瑞或莫德納

▲ 英國年輕族群接種疫苗。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒突變出多種變異株，令多國疫情出現回升。德國政府指出，具高傳染性的Delta變種預料將在未來幾天內成為主要毒株，德國疫苗委員會（STIKO）因此頒布最新疫苗接種建議，認為第一劑接種AZ疫苗者第二劑應改打mRNA疫苗。

根據《德新社》，STIKO於1日宣布，不論年齡為何，已接種第一劑AZ者，第二劑應施打輝瑞/BNT或莫德納等mRNA疫苗，二劑相隔至少4周。德國政府通常會遵循STIKO的建議，且總理梅克爾（Angela Merkel）便是施打第一劑AZ後，第二劑改打莫德納。

英國最近一項研究顯示，先接種腺病毒載體疫苗再打mRNA疫苗的免疫反應明顯優於二劑AZ。STIKO過去僅建議年輕族群混打，但在1日強調，有鑑於Delta變種傳染性明顯較強，「及時接種第二劑非常重要」，僅接種一劑對Delta變種的保護力明顯較低，而完整接種對Delta變種的效力與對其他變異株相近。

另一方面，世界衛生組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）警告，連續二個月呈下降趨勢的歐洲感染人數最近一周內上升10％，由於疫苗推廣緩慢、新變種及社會混合，爆發新一波疫情的風險正在增加。包括中亞在內的歐洲地區目前疫苗覆蓋率僅24%，仍有半數老年人及40％醫護人員尚未接種。

Delta變種被許多歐洲國家視為最大威脅，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）估計，Delta變種個案至8月底將佔整體病例的90％。正如火如荼舉行的2020歐洲盃足球賽更引發對超級傳播事件的憂慮，俄羅斯莫斯科近來多數新病例皆與Delta變種有關，歐洲盃主辦城市之一的聖彼得堡死亡人數也急劇上升。

芬蘭發生逾400起球迷自聖彼得堡返國後確診的案例，令衛生部出面呼籲大眾避免赴俄；蘇格蘭6月底發現多達1294起病例與前往倫敦觀賽的球迷有關。德國內政部長傑霍夫（Horst Seehofer）也指責，歐洲足球總會聯盟（UEFA）開放6萬球迷進場觀賞準決賽與決賽的決定相當不負責任。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast