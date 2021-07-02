客人點「這根太長」塞不進箱子！外送員硬塞怕被偷　網笑：真的尷尬

▲外送員是民眾的好幫手。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者高琳景／綜合報導

三級警戒期間，不少民眾會以叫外送的方式來解決用餐問題，除了能透過平台來訂餐外，也能購買生鮮雜貨來自行烹飪。一名外送員即分享表示，有民眾訂購的商品因為太過長，導致「東西直接超出外送箱」，讓他忍不住抱怨「都插成這樣了」，不少網友看了都笑回「下次會買曬衣桿」。

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出一張照片，只見他的機車後座外送箱，插了數根黃褐色、長條狀的東西，由於長度過長，導致有部分露出在箱子外，相當引人側目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說這是客人在某知名連鎖大賣場購買的牛蒡，甚至還一口氣買了5支，因為太長只好露在外面。他表示在停紅燈時，很怕東西被偷走，讓他忍不住抱怨「都插成這樣了，下次要不要乾脆買甘蔗」。

▲牛蒡直接超出外送箱，露出一截在外。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

文章曝光後，笑翻不少網友「我把我對折，輕輕把你也對折」、「之前也看過有人插這樣載，停紅燈真的很尷尬，路人都在看」、「下次就換瓦斯桶」、「會不會以後殯葬業的東西也要載了」、「不要懷疑，如果家樂福有賣整支甘蔗的話，還是會要我們送到的」、「下次會買曬衣桿」、「前面要放車頭彩娃娃」。

同時也釣出不少苦主，「我也送過，真的很長」、「很想問客人說，影響行車安全，可以先折斷嗎？」、「昨天家樂福的單點…躺著放、直的插都不對⋯猶豫了好久」。

▼不少網友笑回，下次可能會買曬衣桿、甘蔗或瓦斯桶。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）