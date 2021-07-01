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9.9萬名小黃司機、外送員等明起開打疫苗　第一線物流、郵差也能接種

▲▼計程車司機施打疫苗將於7/2於北北基桃同步開打。（圖／台北市計程車駕駛員職業工會提供）

▲計程車司機7/2起將於北北基桃同步開打疫苗。（圖／台北市計程車駕駛員職業工會提供）

記者賴文萱／台北報導

基於維持國家正常運作，以及為逐步迎接正常生活做準備，7月起包含計程車司機、全國第一線郵差等人員，都納入疫苗優先施打名單。公路總局指出，台北市、新北市、基隆市及桃園市等4個疫情較嚴重地區的計程車、汽車貨運業、汽車路線貨運業駕駛司機及平台外送員等，將有9萬9千餘名從業人員可在2日起接種疫苗。

交通部因應國內疫情警戒升級，為提升運輸業從業人員執業安全，台北市、新北市、基隆市及桃園市等4個疫情較嚴重地區的計程車、汽車貨運業、汽車路線貨運業駕駛司機及平台外送員等，將有9萬9千餘名從業人員可在7月2日起開始接種疫苗。

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▲▼指揮中心9日公布最新疫苗施打順序名單，其中第7類對象新增「國家關鍵設施必要人員」，包括交通領域、運輸及倉儲業者，在新冠肺炎疫情維持三級警戒之下，物流外送需求大增，過程有高度染疫風險，交通部表示美食外送員等也屬於貨運、物流、倉儲的概念，目前正在研議釐清如何規納入第七類名單中,宅急便,送貨員,包裹,宅配,兼職,foodpanda,機車,宅經濟,戶外工作者。（圖／記者李毓康攝）

▲▼北北基桃等疫情較嚴重地區的計程車、汽車貨運業、汽車路線貨運業駕駛司機及平台外送員等，將有9萬9千餘名從業人員可在7月2日起開始接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼指揮中心9日公布最新疫苗施打順序名單，其中第7類對象新增「國家關鍵設施必要人員」，包括交通領域、運輸及倉儲業者，在新冠肺炎疫情維持三級警戒之下，物流外送需求大增，過程有高度染疫風險，交通部表示美食外送員等也屬於貨運、物流、倉儲的概念，目前正在研議釐清如何規納入第七類名單中,宅急便,送貨員,包裹,宅配,兼職,foodpanda,機車,宅經濟,戶外工作者。（圖／記者李毓康攝）

這次疫苗施打作業由交通部指定公路總局規劃辦理，該局已協調北北基桃相關醫療機構，於20個地點提供專案施打服務，台北市設有6個施打地點，包括濱江計程車服務站、建國計程車服務站、內湖高工、台北榮民總醫院、馬偕醫院及大龍港駕訓班。

新北市設有11個施打地點，包括衛福部台北醫院、亞東醫院、豐榮醫院、中英醫院、樹林仁愛醫院、恩主公醫院、樂生療養院、新泰醫院、輔大醫院、雙和醫院及台北區監理所運管大樓；基隆市施打地點位於培德駕訓班；桃園市施打地點則包括桃園農工及六和高中等2個施打點。

台北市計程車駕駛員職業工會表示，計程車司機明天上午8點起於北北基桃同步開打疫苗，運將對於接種疫苗意願很高，不過這次下午才臨時收到通知，有些司機抱怨太突然，早已安排事情，另外，有些司機則是擔憂，到底是打AZ還是打莫德納？會影響意願。不過，工會表示，這要等到衛生局明天早上交給疫苗後，才會知道。

▲▼全國疫情持續維持三級警戒，網購需求大幅增加，包裹數量倍增 ，中華郵政也考慮跟進調漲運費，中華郵政,郵差,郵務,送信,投遞,郵車,外勤郵務士,快捷,宅配,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲全國第一線郵差明起開始接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

中華郵政也規劃明起陸續安排全國第一線郵差接種疫苗，部分郵局明下午會開始施打，有些配合醫療院所則晚點打。整體外勤郵差及郵件處理人員等造冊名單將近有1.2萬人，接種疫苗後若有不適反應，公司將會提供無薪疫苗假。

公路總局補充，針對符合資格的駕駛者會用簡訊、電話通知施打時間及地點，但施打作業可能因現場施打速度而有所有調整，施打時間若有變動，監理所會另行通知。此外，公路總局提醒駕駛人，應備妥身分證及健保卡，並配合現場工作人員指引及施打作業流程（報到、填表、問診、施打、觀察、返家）進行施打作業，於施打完後於現場停留觀察30分鐘，無不適症狀後再行返家。

▲▼交通運輸產業人員疫苗接種流程。（圖／公路總局提供）

▲▼交通運輸產業人員疫苗接種流程及施打地點清單。（圖／公路總局提供）

▲▼交通運輸產業人員疫苗接種流程。（圖／公路總局提供）

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