「會沒錢生活…」阿嬤遭撞骨折忍痛賣菜　外送員借地擺攤幫賣超暖

▲阿嬤擔心沒有生活費，寧願忍痛賣菜，讓旁人看了感到心酸。（圖／翻攝就是愛台東）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台東一名老婦人30日上午騎機車要去賣菜時，與汽車發生擦撞，當場倒地右腳流血，但為了生活又想起身去賣菜。當下，一名李姓外送員經過時聽到阿嬤的擔憂，忍不住挺身而出幫忙，並在2小時內將菜賣光，把1795元的收入交給阿嬤的女兒。

該名外送員表示，他30日清晨要去買早餐時，在台東馬偕醫院前的長沙街路口撞見交通事故。當時，一名阿嬤正載著菜要趕去擺攤，卻與汽車發生擦撞，當場跌坐在地上，腳不斷流血地說「我要去賣菜，不然生活過不下去…」。

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▲外送員跟豆漿店借地擺攤，一起幫忙阿嬤賣菜。（圖／翻攝就是愛台東）

李姓外送員表示，為了讓阿嬤安心送醫，他立刻跟附近關山豆漿店的老闆娘借場地，並詢問阿嬤菜的價格，決定幫忙販售，事後再將錢轉交給阿嬤，希望有網友看到貼文可以來捧場，「現場有瑕疵品原價打折給你，剩下的錢我補上」。所幸，在外送員PO文2小時後，所有的菜銷售一空，他也將1795元的收入轉交給阿嬤的女兒，「阿嬤的鎖骨斷裂，右腳挫傷嚴重，剩下的就交給辛苦的醫護人員」。

網友看完紛紛留言，「難怪剛剛在關山豆漿看到在賣愛心菜，大家一起做愛心喔」、「我剛去買愛心菜回來、我們就盡微薄之力幫幫那位受傷的阿婆吧，感謝關山豆漿店老闆＆一位熱心的外送員幫忙賣阿婆的菜～感恩大家的愛心、人間處處有溫情」、「疫情下看見台灣最美的風景」、「真有愛心，一定有好福報」。

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