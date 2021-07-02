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老闆認了警鈴大響喊誤觸　竟拖勇消下水：專業也判斷錯誤命喪火窟

▲▼商旅老闆蔡進峰認為，警鈴大響是誤觸或該逃命，令人難以決定，還說連消防員也會判斷錯誤。（圖／ETtoday資料照）

▲▼商旅老闆蔡進峰認為，警鈴大響是誤觸或該逃命，令人難以決定，還說連消防員也會判斷錯誤。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化市喬友大樓前晚大火之所以造成4死22傷慘劇，是因為警鈴大響時「百香果」商旅老闆蔡進峰告知房客只是測試？蔡進峰2日受訪時坦承此事，當時7、8、9樓沒煙也沒火，房客如果都往外跑反而造成群聚，後來不到10分鐘，得知起火點是在2樓後，才趕緊叫員工一一逐樓層通知，他說，事情發生得太突然，應變不及，進退兩難，何況連專業的消防員也判斷錯誤而命喪火窟

▲▼商旅老闆蔡進峰認為，警鈴大響是誤觸或該逃命，令人難以決定，還說連消防員也會判斷錯誤。（圖／ETtoday資料照）

喬友大樓前晚發生大火，火勢往上延燒，最後造成3名檢疫民眾和1名消防員死亡，火災剛發生時，消防警鈴大響，但是老闆蔡進峰卻告知房客是測試，是否因此延誤逃命時機？

▲▼商旅老闆蔡進峰認為，警鈴大響是誤觸或該逃命，令人難以決定，還說連消防員也會判斷錯誤。（圖／ETtoday資料照）

蔡進峰坦承，警鈴大作時，由於7、8、9樓沒有火沒有煙，如果通知是火警，反而讓這些房客全跑出門外造成群聚，不過，後來發現火勢從2樓燒上來，加上6樓也飄出濃煙，他趕緊叫員工上樓一一通知房客失火，當時防疫的樓層也開始有濃煙，他擔心房客跑出房門，很有可能會嗆死，所以建議留在房間內，消防人員也是如此建議房客，他自己則是拿滅火器幫忙，一直留在現場調度人力。

這場火災造成4死慘劇，蔡進峰表示，事情發生太突然，警鈴一響，是該判定誤觸或是通知逃命，當下真的很難決定，3樓層若住滿將近90人，還好只住了20多人，否則後果不堪設想，他說，連專業的消防人員都會判斷錯誤，誤以為氧氣瓶還夠用而衝進火場喪命，何況是他

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