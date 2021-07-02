加薪+1萬補助金！他曝公司疫情期間好康...嗨喊：說不定哪天發疫苗

▲網友分享，公司在7月1日發放了1萬塊補助。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者高琳景／綜合報導

疫情讓許多行業受到衝擊，不少人工作因此受到影響。一名有網友分享「疫情期間，公司沒有縮減工時、還加薪」甚至戶頭還多了1萬補助金，讓他開心直呼「說不定哪天就發疫苗了」。

一名網在Dcard以「申請不到補助，公司發給你」為題發文，表示他在資訊業工作，在疫情期間，公司不但沒放無薪假還加薪，5月中居家一個月後，6月中開始AB組輪班。公司及福委會關心全體員工健康，還幫全體員工額外保了肺炎險，甚至7月1日他還收到1萬元補助金，讓他直呼「說不定哪天就發疫苗了！」最後還附上一張公司發布的公告。

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從照片中可見，該公司為體恤員工，特別發放防疫津貼。年資3到6個月的正職每人可領5千元、年資6個月以上的正職每人則可領到1萬元，就連工讀生也能領到3000元的津貼。

▲公司除了給錢，還幫員工保肺炎險。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友們紛紛羡慕直呼「這公司好佛」、「幸福企業，我也要」、「真好，不像我申請不到，還被公司資遣」、「這間公司是天使吧～羨慕，好奇哪家」、「好好喔我們公司說什麼要按照2～4月的平均上班時數去換算防疫津貼，我本來可以拿到，結果店長說6月份沒有出勤者不予發放津貼，真的覺得很瞎，重點是她都沒有排我上班怎麼會有上班時數呢！」

也有網友分享自己在幸福企業的好康，「我們也是公司分流上班AB制，工讀生分流在家錢照算，每個人都有補助金拿，依照實際去上班天數補助車費，250元*天數，還有防疫包護目鏡、口罩、維他命、B群、消毒液和快篩，患難見真情」、「防疫補助我們公司貌似去年就給過了，然而我去年還沒來錯過了」、「我們公司給了很多防疫物資，兩款咖啡禮盒、私廚食物、夏普面罩、外加六萬多～九萬多的百貨禮券」。