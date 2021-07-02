傳港《壹傳媒》澄清沒停業　向員工致歉「努力解決薪資問題」

▲香港《壹傳媒》總部。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

香港《蘋果日報》宣布6月24日停刊後，當時有消息指出，壹傳媒董事會決定自7月1日起也停止運作。港媒今（2日）引述外媒消息稱，傳出壹傳媒對於6月30日的郵件提及集團將停業作出澄清，集團沒有停業，只是進行人事安排，並向員工致歉。

港媒《東網》引述消息稱，壹傳媒6月30日宣布，董事會決定由7月1日起，集團將停止運作。根據勞工法例，人力資源部將跟進相關員工的補償事宜。

消息指出 ，公司稱旗下三家公司的銀行戶口尚未解凍，補發員工薪水問題一定會解決，也可以和公司人力資源部或部門主管查詢有關詳情。目前，集團為委派法律顧問處理跟進，蘋果日報(Apple Daily Limited)、蘋果印刷(Apple Daily Printing Limited)、AD Internet Limited三間公司員工薪金和補償事項。

綜合港媒報導稱，香港《蘋果日報》宣布6月24日停刊，當時有消息指出，壹傳媒董事會決定自7月1日起，壹傳媒集團停止運作。六月下旬起，香港《蘋果日報》多名高層陸續被港警依涉嫌違反「港版國安法」拘捕，三間關聯公司的資金也遭到凍結。