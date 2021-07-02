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北韓控管邊境鬧饑荒！俄羅斯外交官攜眷「大舉撤逃」

▲▼俄羅斯外交官攜帶家眷離開北韓，列車抵達哈桑站。（圖／翻攝自維基百科）

▲俄羅斯外交官攜帶家眷離開北韓，列車抵達哈桑站。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）為因應新冠肺炎防疫政策，封鎖國境的時間長達一年半，近期又傳出為防堵Delta變種株侵襲，當局更加強防堵力道，使得國內民生物資嚴重短缺、甚至出現缺糧危機。有日媒透露，原本留在北韓的俄羅斯外交官與其眷屬，近日已搭乘列車離開北韓，從邊境城鎮哈桑（Khasan）入境。

根據日媒《共同社》今（2）日報導，一列由柴油機車、3節客車組成的列車於1日下午4時抵達俄羅斯與北韓接壤的邊境城鎮哈桑，列車上載著俄羅斯駐北韓的外交官、眷屬等約90多名乘客，其中還包含兒童，以及非俄籍人士。

報導分析，儘管平壤當局一再宣布境內「零確診」，但隨著變種病毒威脅全球，便以此為由加強邊境管控，造成國內民生物資、糧食長期嚴重短缺，此次俄羅斯外交官帶著家眷搭車離開北韓的照片曝光，更顯示出北韓國內物資嚴重缺乏的現象正在惡化。

▲▼俄羅斯外交官2月靠人力推動軌道用無蓋貨車，才從北韓入境俄羅斯，震驚世人。（圖／翻攝自Telegram）

▲俄羅斯外交官2月靠人力推動軌道用無蓋貨車，才從北韓入境俄羅斯，震驚世人。（圖／翻攝自Telegram）

據悉，自從北韓封鎖國境的政策走向長期化後，便屢次出現各國駐平壤使館的外交官與家眷因無法忍受斷水斷電、民生物資嚴重缺乏的惡劣生活環境，在大使館暫停營運後陸續離開北韓，返回母國。

今年2月，才傳出俄羅斯駐北韓外交官與眷屬共8人搭乘礦場使用的軌道無蓋貨車，藉由人力手動推車才能穿越俄朝邊境，相片一出震驚世人。

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