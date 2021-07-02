疫苗獨厚「吳柏毅、傅胖達」！ 麥當勞外送員怒：我們不是人？

▲麥當勞外送員怨成疫苗孤兒。（示意圖／翻攝自麥當勞官網）



實習記者陳妙津／綜合報導

為了提升運輸從業人員的執業安全，北北基桃外送員自7月1日起，也納入第7類優先施打新冠疫苗對象，不過卻僅有Uber Eats、foodpanda旗下員工可以施打，讓全台超過2000名麥當勞外送員看得到，卻打不到，氣得怒嗆「外送員可打疫苗」是假訊息。



交通部因應國內疫情警戒升級，為提升運輸業從業人員執業安全，台北市、新北市、基隆市及桃園市等4個疫情較嚴重地區的計程車、汽車貨運業、汽車路線貨運業駕駛司機及平台外送員等，將有9萬9千餘名從業人員可在7月2日起開始接種疫苗。



不過有麥當勞外送員向《中時新聞網》反映，疫情指揮中心的外送員疫苗接種政策不公平，他們也和兩大外送平台的外送員一樣需要到處趴趴走，除了進出不同店家外，還要接觸各地陌生民眾，一樣冒著染疫風險工作，卻不能被納入優先施打名單，讓他怒嗆「難道要2000多人騎車和行政院長蘇貞昌討疫苗嗎？」



該名投訴外送員表示，一樣都是外送員，政府為何獨厚外資的外送平台，卻不關照本國人經營的麥當勞，「難道政府說話不算數？外送員可打疫苗不是假訊息，什麼才是假訊息？」、「難道我們不是人？」

據了解，不同平台外送員間有差別待遇的原因，是因為外送平台由交通部管理，而麥當勞則由經濟部負責，麥當勞外送員權益反而不受關注，淪為犧牲品。