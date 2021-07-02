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守護霧台、三地門原鄉　里港警籲勿入山保安康

▲里港警分局籲請民眾3級警戒期間不要到霧台、三地門旅遊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分局籲請民眾3級警戒期間不要到霧台、三地門旅遊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

配合中央流行疫情指揮中心於5月18日宣布國內提升新冠肺炎防疫警戒至第三級，為免疫情擴散、守護原鄉民眾安全，里港警分局實施入山申請注意事項防疫政策，呼籲民眾在這段時間內能夠宅在家、避免入山，不要成為防疫的破口。

▲里港警分局籲請民眾3級警戒期間不要到霧台、三地門旅遊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

分局分局長楊龍祥為確保轄內三地門鄉及霧臺鄉2原鄉部落民眾安全，指示所屬三德檢查所，每班3名警力，對於該2地原鄉村民、機關、學校、工程人員或災害搶救等進入管制區必要人員，持相關證明文件進出管制區外，另針對非原住民訪友或其他事由者，實施入山管制。

三德檢查所於入山申請時，勸導疫情期間不宜入山，如確有入山訪友之必要，則代為聯繫及確認受訪人，始得進入管制區內。並製作宣導看板於三德檢查所前，希望申請人配合暫緩入山活動，避免造成防疫破口，待疫情警戒降級或解除後，再行申請。

楊分局長表示，保障民眾居家生命及財產的安全，是警察工作的首要任務，疫情嚴峻，對於欲申請入山民眾務必配合相關防疫措施，並提醒籲民眾除落實戴口罩、勤洗手外，宜避免出入人潮擁擠的場所，以確保平安，有任何身體不適的情況，一定要搭乘適當交通工具儘速就醫。

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