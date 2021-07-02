載水車沿路衝撞「毀7房+2車」！駕駛受困車內送醫亡　酒測值出爐

記者陳崑福／屏東報導

湯姓男子駕駛承載海水大貨車，2日清晨途經屏東縣新園鄉興安路時，沿線衝入路旁7間民宅及1部自小客車、1部自小貨車，發出巨響，警、消人員獲報前往救援，發現他受困車內，利用破壞器材破壞救人，救山已呈現OHCA狀態，緊急送醫搶救不治，相關肇事原因由東港警分局調查處理。

▲新園鄉興安路車禍 。（圖／民眾提供，以下同）

東港警分局新園分駐所於2日5時17分獲報，在新園鄉興安路76號前有交通事故，員警立即趕赴現場，發現一男子駕駛承載海水大貨車，因不明原因偏右行駛，撞擊沿線設施，造成多間民宅損壞，駕駛經救護車送醫急救無效死亡。另通知台電、中華電信公司已陸續到場修復相關設施。



警方表示，50歲湯男子駕駛大貨車，由新園鄉興安路南往北行駛自撞興安路76號，沿線造成7間民宅及1部自小客車、1部自小貨車損壞，警方到場發現駕駛受困於駕駛座，由消防隊破壞車身將駕駛救出送安泰醫院就醫，經急救無效死亡，經抽血酒測22MG/DL，換算成酒精呼氣測試值0.11毫克。警方隨即在現場拉起封鎖線、採證現場跡證，相關肇事原因持續調閱相關監視器釐清中。



警方呼籲各位駕駛朋友，「開車不喝酒、喝酒不開車」，易肇事路段請減速慢行，勿超速行駛，警方將持續交安宣導並加強交通執法，以維護民眾用路安全及防制交通事故發生。

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