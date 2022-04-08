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打破界線！廣播進攻PODCAST　播客即時互動

▲▼Call me on air活動，結合傳統廣播與Podcast。（圖／正聲廣播）

▲Call me on air活動，結合傳統廣播與Podcast。（圖／正聲廣播）

記者劉亭／台北報導

在網路爆炸時代使用者收聽習慣改變，傳統媒體面臨強力挑戰，紛紛展開轉型大作戰，努力在新媒體市場開出血路，其中聲音媒體也受到許多品牌重視，包含聯合報、天下雜誌等傳統媒體都紛紛開設Podcast節目，希望打破傳統與創新間的藩籬，努力拉近年輕人距離。

正聲廣播也搭上Podcast浪潮，不但製作多檔節目，還出版了台灣首本Podcast雜誌《Podcast『X』》，近期更推出結合了廣播與Podcast的活動「Call Me On Air」，邀請Podcaster進入廣播直播室體驗擔任電台DJ、接受聽眾Call-in的即時互動模式。活動推出後在台灣播客間回響熱烈，最後選出《怪奇研究室》、《前男友！前女友？》、《哈拉充能量》等10組Podcast節目參與。

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▲Podcast《我在案發現場》主持人陳豐德看Podcast X雜誌,帆布袋。（圖／記者劉亭攝）

▲Podcast《我在案發現場》主持人陳豐德看Podcast X雜誌。（圖／記者劉亭攝）

節目上會由正聲主持人和各組Podcaster們展開對談，探討傳統與新興媒體的異同、聲音內容的策劃與執行，更希望可以藉此打破雙方界線，讓廣播聽眾了解Podcast，也可以吸引Podcast聽眾回來聽廣播。

根據月城南廣告2月分析報表，台灣Podcast節目數量持續增加，已達到9,954檔，總下載量也不斷攀升，吸引更多用戶體驗聲音的魅力，也越來越多廣告主投入。除了正聲之外，包含News98、中央廣播電台、ICRT、飛碟等多家廣播公司，也都進軍podcast上架節目。

▲許多傳統廣播開始進軍podcast。（圖／翻攝Spotify）

▲許多傳統廣播開始進軍podcast。（圖／翻攝Spotify）

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