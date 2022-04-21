20年沒見來電借錢！婦急匯25萬給姪兒　警找到正主揭穿騙局

▲婦人與先生被請到警所，員警費心勸阻並聯絡到真姪子揭穿騙局。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

詐騙集團手法推陳出新且層出不窮，經分析國內假投資、假交友詐騙案件頻傳，且近日佯稱「親友」的詐騙手段又重出江湖；詐騙集團看準了親戚之間有難，同為家人勢必伸出援手，加上長者生活單純、疏於查證，因此常造成長者成為詐騙的受害者。



花蓮縣警察局玉里分局春日派出所副所長陳昌旺、警員廖聖峰日前執行10至12時金融機構巡簽，巡經玉里鎮玉溪農會松浦分部時，陳員眼尖發現一旁的行員正在與民眾關懷對談，談話過程中提及：「哪有一次借那麼多的，你要匯款給誰？」此話一出讓陳員察覺有異，上前詢問有無需要員警幫助！

▲婦人出示與「姪子」加LINE的對話內容。



經了解婦人3天前突然接獲自稱「姪子」來電，當下婦人覺得訝異，因為長達20年沒有聯絡突然出現，但婦人沒有起疑，因電話中「姪子」聲音與多年前記憶中一模一樣，便與對方談話，過程中姪子向姑姑提及「需要用到40萬非常急迫需要姑姑鼎力協助，保證匯完隔日會將所借的錢全數歸還」，此話聽在姑姑心，心想家人一場便答應給予協助，便與侄子約定匯款25萬元來幫助，而後「姪子」加了婦人的賴，並提供匯款帳號；便與先生帶著匯款簿前往農會準備匯款。





副所長陳昌旺表示，詢問婦人知不知道對方是誰以及這筆25萬元對方究竟要做什麼用，婦人卻支吾其詞，便告知這是佯稱假親友的詐騙手段；隨後告訴婦人馬上撥電話給姪子由我來詢問，想不到姪子始終沒有接電話；警方判斷詐騙集團此行為係以為婦人已經匯錢，而故意讓婦人聯繫不上！隨後將婦人帶返所進一步查證，請婦人與住在桃園的親哥哥聯繫取得「真姪子」電話，證明手機號碼明並非前三日「假姪子」所撥打的電話；真姪子也一頭霧水表示自己並未向姑姑借錢情事。

當詐騙集團身分被拆穿後，婦人連忙向警方道謝，感謝警方主動積極給予協助，才能保住自己所存下的積蓄！



玉里分局分局長温基興提醒民眾，如接到宣稱自己是遠房親戚或久未聯繫的親友要借錢，請一定要再三查證，以防荷包損失，電話中若有遇到提及匯款事宜，一定要提高警覺，如有疑慮先掛上電話再冷靜撥打165或110報案專線，警察會立即提供專業資訊，以保障民眾財產安全。