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護衛艦在黑海遭俄機騷擾　荷蘭批侵略行為

▲▼荷蘭護衛艦「艾佛森號」（HNMLS Evertsen）在黑海遭到俄機騷擾。（圖／翻攝自Ministerie van Defensie twitter）

▲荷蘭護衛艦「艾佛森號」（HNMLS Evertsen）在黑海遭到俄機騷擾。（圖／翻攝自Ministerie van Defensie twitter）

中央社海牙29日綜合外電報導

荷蘭一艘軍艦24日在黑海上航行，遭俄羅斯戰鬥機持續騷擾長達5小時，且俄機不斷「危險低飛與逼近」，荷蘭政府今天指控俄方戰機行為已構成「侵略」。

法新社報導，荷蘭護衛艦「艾佛森號」（HNMLS Evertsen）是與英國航空母艦所組成打擊群的一部分，當時正與英國驅逐艦「衛士號」（HMS Defender）在黑海上航行，衛士號自稱前一日也遭俄方警告。

荷蘭國防部表示，艾佛森號當時航行於俄羅斯吞併的克里米亞（Crimea）東南方，俄國戰機在5小時內「不斷騷擾艾佛森號」，並「危險低飛且逼近，執行模擬攻擊」。

荷蘭國防部透過聲明指出：「俄羅斯戰機上配有炸彈及所謂的空對地飛彈…威嚇了數小時後，還破壞艾佛森號的電子設備。」

荷蘭國防部長白勒菲德（Ank Bijleveld-Schouten ）表示，俄羅斯的行為「不負責任」，荷蘭將「向俄羅斯追究此事」。

她說：「艾佛森號有充分的理由在那裡航行。沒有任何理由可以幫這種侵略性行為開脫，這種行為也不必要地升高發生意外的風險。」

▲▼荷蘭護衛艦「艾佛森號」（HNMLS Evertsen）在黑海遭到俄機騷擾。（圖／翻攝自Ministerie van Defensie twitter）

▲俄羅斯稱，派遣蘇愷-30與蘇愷24，阻止荷蘭護衛艦侵犯領海。（圖／翻攝自Ministerie van Defensie twitter）

俄羅斯國防部透過聲明表示，艾佛森號「開始朝克赤海峽（Kerch Strait）方向前進」後，這批俄羅斯黑海艦隊24日緊急出動蘇愷-30（Su-30）戰鬥機及蘇愷24 （Su-24）轟炸機，以「防止俄羅斯聯邦領海邊界遭侵犯」。

聲明指出，這些飛機「在荷蘭海軍船艦附近以安全的距離飛行」，而荷蘭軍艦當時也「立即改變航道」。聲明還說：「俄羅斯飛機是按照國際領空使用的規則飛行。」

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