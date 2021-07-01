史上首次！糞便化石藏2.3億年前新科甲蟲　中山大學研究登國際期刊

▲中山大學捷克籍助理教授馬丁·費卡契與研究團隊，首度在糞便化石中發現新科甲蟲「龍糞三疊藻食甲蟲」。（圖／中山大學提供）

記者崔至雲／台北報導

國立中山大學生物科學系捷克籍助理教授馬丁·費卡契與瑞典、德國、墨西哥等國學者所組成的跨國研究團隊，近來在「奧波萊西里龍」於2.3億年前排放的糞便化石中，首度發現新科甲蟲「龍糞三疊藻食甲蟲」，這是有史以來第一個在糞便化石中找到的昆蟲新種。該研究已登上國際知期刊《當代生物學》（Current Biology）。

「這一切都要歸功於一隻飢餓的動物：奧波萊西里龍！」這篇論文的第一作者Martin Qvarnström表示，奧波萊西里龍大約生活在2.3億年前的波蘭，是與恐龍祖先有密切關係的早期爬行動物，研究團隊這次就是從牠所排放的糞便化石中，首度發現三疊藻食甲蟲標本。

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▲中山大學研究團隊使用「同步輻射顯微攝影技術」，進行3D重建的糞便化石與龍糞三疊藻食甲蟲。（圖／中山大學提供）

他進一步說明，三疊藻食甲蟲存在於三疊紀時期，屬於藻食亞目，該科現已滅絕。「其所代表的是一個不為人知的甲蟲科別」，科學家目前只能從牠的遠親得知，牠們的體型通常很小，主要生活在藻類豐富的潮濕環境以藻類為食。這次能從糞便化石中發現三疊藻食甲蟲，「從某種意義上來說，我們必須感謝西里龍」。

助理教授馬丁也指出，就研究昆蟲化石來說，琥珀雖然能保存到最好的昆蟲化石，但它能保存的化石年份相對較為年輕。而團隊這次研究的糞便化石，其所保存的效果不只與琥珀相近，甚至追溯的年份還更早，如發現2.3億年前的新科甲蟲。

▲奧波萊西里龍與龍糞三疊藻食甲蟲的復原圖。（圖／中山大學提供）

馬丁說，「團隊透過現代掃描方法，重建出1.5毫米長的古老甲蟲模樣。」中山大學跨國研究團隊透過一種類似於醫院使用的斷層掃描技術「同步輻射顯微攝影技術」，對這些被「困」在糞便化石中的甲蟲進行3D重建。

研究結果發現，這些甲蟲大多屬於同一個物種，也就是龍糞三疊藻食甲蟲。牠們被保存的狀況相當良好，有許多細小的腳及觸角被保存下來，這將有助於昆蟲學家和脊椎動物古生物學家剖析三疊紀時期的甲蟲與現代甲蟲的關係，對研究早期昆蟲的演化及同時間滅絕的脊椎動物的食性有重要的價值。

▲中山大學捷克籍助理教授馬丁·費卡契。（圖／中山大學提供）

研究論文共同作者之一的Grzegorz Niedźwiedzki表示，「我很驚訝，我從沒想過我們能找出恐龍祖先在三疊紀時期吃了什麼！」他進一步說明，「研究團隊過去雖然曾在恐龍糞便裡找到其他較大型的甲蟲標本，但從未像這次發現的龍糞三疊藻食甲蟲這般完整，且能確切知道牠們的物種定位。」從這次研究也可推測，西里龍雖吃下許多龍糞三疊藻食甲蟲，但牠們可能太小而無法成為西里龍唯一的目標獵物。相反地，龍糞三疊藻食甲蟲可能與更大的甲蟲共享棲息地，但在西里龍覓食時不小心被吃下肚。

中山大學表示，此次研究的糞便化石是由奧波萊西里龍所排放。該生物是接近恐龍祖先的早期主龍類動物，體積較小，體重估計為15公斤，有一個較尖的喙可用來在落葉或藻類裡面翻找小蟲，在某種程度上類似於現今的鳥類。