最慘後遺症！英10萬確診者恐「嗅覺倒錯」　接吻像聞糞便、腐屍

▲英國有許多新冠患者出現「嗅覺倒錯」，有人甚至因為伴侶口中「臭味」而無法接吻。（示意圖／Pixabay）

記者張寧倢／編譯

新冠肺炎早期症狀之一是味覺或嗅覺喪失，這種常見的副作用通常會在幾周後恢復，然而，現在英國卻可能有10萬名持續喪失嗅覺的患者，長期下來還發展成另一種更糟糕的症狀──「嗅覺倒錯」（parosmia）。有病患表示，就連接吻也可能因為伴侶嘴裡殘留著食物的「臭味」，而讓她作嘔。

根據《每日郵報》報導，東安格里亞大學（University of East Anglia）鼻病學與嗅覺學教授菲爾波特（Carl Philpott）表示，英國目前已報告440萬件確診病例，而據他推算，約有60%的人會有嗅覺與味覺障礙，而其中10%的人症狀可能持續超過4周，這些長期患者中又有40%會發展成「嗅覺倒錯」，這顯示英國可能有10萬名新冠患者罹患這種糟糕的後遺症。

▲英國專家表示，長期嗅覺喪失的新冠患者有4成機率出現「嗅覺倒錯」的症狀。（示意圖／Pixabay）

報導提到，一名女性病患分享自己的經驗稱，今年1月染疫後她臥床3周，3個月的恢復期內，她飽受鼻竇問題、疲倦與短暫失神的腦霧現象所苦，而這些都是常見的新冠長期症狀（long Covid），病況於4月份時一度好轉，每周運動2到3次，直到5月中旬的某天，患者以為自己喝到一杯「臭掉」的咖啡，到了當天晚上，未婚夫在廚房加熱千層麵時，她卻不得不離開，因為那氣味令她感到噁心。

▲一名女性患者表示，她起初只能吃草莓、藍莓與優格等特定氣味的食物。（示意圖／pakutaso）

病患表示，第二天一早，她連打開冰箱門都想吐，試圖吃下番茄時，她真的吐了出來，幾天之後，她發現自己能吃的只有草莓、藍莓、優格或塗滿草莓醬的口袋餅，雖然吃起來不怎麼好吃，「每個人都有不喜歡的食物，但非得要吃的話，還是能勉強下嚥，但是完全不同的，這就像要把腐爛的動物屍體吞下去，大多數人將惡臭比喻為糞便、腐臭或汙水。」

病患接著解釋，有幾天情況緩解，偶爾則會變嚴重，味道也會持續改變，例如，一開始無法接受的麵包味，現在感覺還算不錯，自來水卻出現一種怪味，「如果我的未婚夫吃了一些我覺得很難聞的東西，我甚至無法擁抱或親吻他。」嗅覺障礙慈善機構AbScent創辦人Chrissi Kelly表示，去年3月英國封城前只有1500名會員，如今人數卻增加至4.5萬人。

▲英國專家認為，嗅覺倒錯可能是器官正在恢復運作的良好跡象。（示意圖／Pexels）

AbScent一項針對338名會員的調查顯示，有85%的人表示「嗅覺倒錯」影響了他們的心理健康，而84.5%的人被迫改變飲食習慣，有患者因為吃太少而變瘦，也有人因為只能忍受碳水化合物的味道而體重增加。好消息是，菲爾波特教授認為，嗅覺倒錯可能是一些嗅覺受器開始運作的好跡象，雖然復原過程可能相當緩慢，從幾個月到2年不等，甚至更久。

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