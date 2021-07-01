44800劑莫德納疫苗開打囉！　黃偉哲：請75歲長者以上接種

▲莫德納COVID-19疫苗，第1梯次44800劑抵達台南市，黃偉哲市長表示，疫苗到貨後將盡速配發至台南市合約院所，自1日下午起各合約院所即可依其排程開放接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

進口274萬劑莫德納COVID-19疫苗，第1階段台南市分配量為74200劑，其中第1梯次44800劑於7月1日上午抵達台南市，黃偉哲市長表示，疫苗到貨後將盡速配發至台南市合約院所，自1日下午起各合約院所即可依其排程開放接種！

此外：為增加市民接種疫苗之可近性及方便性，成大醫院、衛福部台南醫院及奇美醫院更於7月1日下午開設COVID-19默德納疫苗接種門診，鼓勵市民依優先接種對象及時程前往接種！市長黃偉哲再次提醒，接種COVID-19疫苗是預防感染、避免重症與死亡最有效的直接方法！

黃偉哲呼籲，這次台南市施打對象為1-5類公費對象人員及75歲！以上者長（含65歲以上原住民）、孕婦，提醒符合施打對象之市民記得攜帶身分證、健保卡雙證件至台南市各合約院所施打。

衛生局長許以霖提醒民眾在報到及等待動線，需配戴口罩及維持安全社交距離。疫苗施打後建議休息30分鐘再離開施打地點，注射後可能會出現注射處腫痛、疲倦、頭痛、關節肌肉痠痛、體溫升高、畏寒及噁心症狀，這些症狀隨年齡增加而減少，通常輕微並在數天內消失。如出現發燒(≧38℃)持續超過48小時、嚴重過敏如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等情形應盡速就醫。14天內如有嚴重呼吸困難、胸腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀紫等症狀者，應立即就醫。

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