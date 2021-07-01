全國刺網漁具實名制上路！新北超前部署逾2年　違者最高罰15萬

▲全國刺網漁具實名制今上路，金山漁會：早已標示！違者最高罰15萬。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

行政院農委會為保護海洋生態，1日起全國全面實施漁船刺網漁具實名制措施，海巡單位將加強執法，違者可處3萬到15萬元；新北市政府漁業處呼籲漁民朋友依規定標示刺網漁具，以免違規受罰。金山漁會表示，目前刺網漁具都已標上編號、漁船名等稱。

新北市政府早在2018年9月14日便正式公告自2019年1月1日起，為保護海洋生態，在新北市海域作業或攜帶進出新北市漁港的刺網漁具，兩端浮具須標示漁船名稱、統一編號、漁具名稱及刺網層數，另每15公尺間隔內應至少有一顆浮子標示漁船統一編號。

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▲2018年起新北漁業處已辦理多場宣導說明會並持續進行刺網漁具查核宣導。

漁業處表示，刺網漁具因作業操作較簡易且成本較低易取得，是普遍的漁業作業方式，但是不少海域都有廢棄刺網漁具，不僅危害海洋，也成生態殺手，對魚類、海龜成為重大的威脅。

漁業處說，為維護漁民刺網漁具財產，避免漁具失竊或意外流失等損失，可透過漁具標示能於拾獲漁具後，發還原漁民處理，減少漁具在海中漂流，除了減少影響漁船航行安全，也可維護海洋生態環境，尤其是對海龜的保育。

行政院農業委員會2021年1月14日訂定「刺網漁業漁具標示措施」，7月1日起生效實施。海巡單位將加強執法，於刺網漁船進出港時進行網具查核，未符合標示規定者將須完成補正才能再出港，不依規定標示執意出港者，依漁業法將裁罰3至15萬元。

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