刺網「實名制」7月1日上路　流失未依規定通報者最高罰15萬

▲刺網實名制7月1日上路 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

刺網為漁獲效率高的漁法，不過如果網具流失，容易造成海洋環境破壞，且對海洋生態也造成傷害。農委會今年已公告刺網實名制新規範，刺網漁具應標示漁船編號，提醒宣導期6月底期滿，110年7月1日起展開查核，若未標示將裁罰3到15萬元。

依行政院農業委員會110年1月14日公告「刺網漁業漁具標示措施」，自110年7月1日起，如果漁民攜帶未標示刺網漁具出港，將裁罰3到15萬元，另自111年1月1日起，刺網漁具不慎流失漁業人未依規定通報者，將罰3到15萬元。

刺網漁具需以書寫、噴漆等方式，在網具兩端浮球（旗幟）清楚標示漁船筏統一編號，若浮子大於8公分者，每間隔50公尺也需將浮子標示漁船筏編號；如果浮子長度小於八公分，或未繫綁浮子者，須於兩端浮球間的浮子綱上，至少擇一處標示。另外，如果刺網漁具不慎流失，漁民也應向漁業通訊電臺通報，或進港後向漁會、安檢所進行通報。

刺網漁業包括流刺網、底刺網、刺網、流網，嘉義縣刺網漁業漁船筏有1300餘艘，縣府近半年來於東石及布袋已辦理4場次說明會，也透過文宣、安檢所等多元管道向漁民宣導，說明責任漁業的重要性，加強宣導漁民配合完成刺網標示，並網具如有流失應通報，減少刺網在漁業行為中變成海洋廢棄物，破壞海洋環境，影響海洋漁業資源的機會。

同時，嘉義縣府已啟動協助漁民標示刺網編號的服務，已進行個別電話通知漁民作業中，並到船服務方式提供編寫協助。如果漁民有不了解或服務的需求，也可以直接聯絡縣府農業漁業科05-3620123#8997，將會安排專人服務，刺網漁民可以善加利用。

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