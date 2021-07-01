傳道士返台檢疫4天命喪火窟！女兒還原通話內容：爸在房間昏迷5hrs

記者黃彥傑、游瓊華、陳羿妏／彰化報導

彰化喬友大樓昨（6月30日）發生嚴重火警，造成消防員陳志帆、4名防疫旅館房客身亡。其中一名陳姓死者是一名傳道士，6月27日才剛與妻子從泰國結束社會服務工作回台檢疫，不料，卻遇到大火罹難，與妻子就此天人永隔。對此，陳姓傳道士的女兒今（1日）中午也現身，還原火災當下，她與母親通話的過程。

▲陳姓傳道女兒現身還原火災當時，接到電話的情況。（圖／記者黃彥傑攝）

陳女表示，他們住在台中東勢，但可能台中防疫旅館滿了，才會住到彰化，爸媽待在防疫旅館期間，是一人住一間，火災當下她曾與母親通話保持聯絡，母親也一直回報現場狀況，「當時爸爸晚間9點多昏倒在房間內，被救出來時，已經是凌晨2點多的時候，昏迷5個小時多，送往醫院時，已經沒有生命跡象」；此外母親本身是護理人員，就曾向她透露「情況不太樂觀」。

▲火勢相當猛烈。（圖／記者唐詠絮攝）

▲喬友大樓火災，位置圖曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

台中市民政局長吳世瑋表示，陳姓傳道士（51年次），6月27日與妻子一起自泰國回台入住防疫旅館檢疫，原本預計7月12日檢疫期滿，未料卻遇此事，現妻子已移至其他檢疫旅館檢疫中。

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▼陳姓傳道士的遺體將運回台中東勢。（圖／記者黃彥傑攝）