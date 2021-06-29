遠見最佳大學排行！陽明交大竄亞軍　這所私校打破國立科大獨霸格局

▲遠見公布2021「台灣最佳大學排行榜」（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

受疫情影響，指考首度延期，但無論哪天考試、放榜，選填志願一樣令考生與家長頭疼。《遠見》雜誌今（29日）公布今年度「台灣最佳大學排行榜」，結果顯示，陽明交通「醫工聯手」，擠下清大和成大，成為綜合大學榜的亞軍，僅次於台大，第三至五名為清大、成大、中央。

遠見說明，「台灣最佳大學排行榜」每年優化指標，精準反應社會對於高教的期待與需求。今年同樣結合遠見民意研究調查、政府公開資訊、世界最大學術資料庫愛思唯爾（Elsevier）的Scopus資料庫，以及SciVal研究分析指標，以六大面向43項指標評比，公布五大分榜前30強（醫學類為前六強），讓各大學明瞭自己的競爭位置。

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調查發現，疫情讓全球鎖國，各校校長不再把「增加國際合作」視為首要任務，未來，將以品牌再造、特色化為主軸，如何延伸優勢、跨域整合，找出最強大的競爭力，是校務永續發展的策略。

調查顯示，「智慧醫療」堪稱2021年最熱門的顯學，醫科為主的陽明，和在工程和電資執牛耳的交大，合校為國立陽明交通大學，握有「智慧醫療」最堅實的學術底蘊，今年擠下清大和成大，成為綜合類亞軍，僅次於臺大；中央重回第五；去年首度搶進前五名的中山，今年小降為第六名。

▲綜合大學30強。（圖／遠見雜誌提供）

至於文法商前七名與去兩年排序相同，依序是台師大、政大、淡江、中正、輔仁、東華、銘傳，第八和第九名，由去年十名外的台北大學和彰師大進榜，靜宜大學重回文法商類，位居第十名。

此外，醫科類由台北醫學大學蟬聯冠軍。遠見說明，北醫受惠於疫情帶動的智慧醫療熱潮，在「社會聲望」「教學表現」和「國際化程度」三個面向，排名上升2∼6個名次，持續拉開與其他學校的差距。第2~6名為中醫大、高醫、慈濟、中山醫、長庚科大。

▲醫科大學6強。（圖／遠見雜誌提供）

遠見指出，陽明大學與交通大學合校，退出醫科類榜單後，中國醫藥大學晉升亞軍，細看其各面向分數，中醫大完全顯現醫學院在疫情年下，對學校學術研究力和國際能見度的提升效應，不只「學術成就」面向，從去年的全國第十大幅跳升到第五，為私校之冠；「社會聲望」面向因研究成果明確對接SDGs，進步八個名次；「國際化程度」面向也因積極與國際合作研究，在國際合著論文、國際網路影響力都成績大漲，排名跳升13個名次。

至於私立大學前十名與去年相同，但名次稍有變動，在疫情帶動的智慧醫療大趨勢領軍下，前四名由醫科或具醫學院的大學包辦，依序是北醫、中醫大、長庚、高醫，逢甲為前五名中唯一非醫科的學校，6~10名依序為淡江、亞大、中原、輔大、東海。

技職榜過去由台科、北科、雲科、高科、屏科這五所國立科大占據，一直有「國立優於私立」的刻板印象，今年，台塑集團體系的明志科技大學首度突圍，拿下技職類第四名，高科為第五名；勤益科技大學為前十名的新面孔。

▲技職大學30強。（圖／遠見雜誌提供）

