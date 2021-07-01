熊大兔兔CP破滅？他見細節抓包「直男熊大劈腿」　網笑：狐狸精

▲男友發現熊大偷想別人 。（圖／翻攝自Dcard）



記者黃可昀／綜合報導

LINE出的貼圖經典款是熊大、兔兔、饅頭人等等，其中眾所周知熊大和兔兔是一對CP，從貼圖互動可看出，熊大就像沉默又害羞的直男，兔兔則總是充滿粉色泡泡，對熊大愛得死去活來，不過有網友發現，近期推出的一款「熊大與狐狸」的免費貼圖洩漏不倫戀，直男熊大疑似劈腿！

一名女子在Dcard貼出和男友的對話紀錄，她看到人分享熊大與狐狸的貼圖可以免費下載，於是傳了一張「miss you」的貼圖給男友，圖片是熊大雙手托腮正在想著狐狸，看起來相當癡情，這令眼尖男友馬上聯想到熊大的女友兔兔呢？

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▲兔兔愛到卡慘死。（圖／翻攝自Dcard）



男友疑惑，「為什麼是狐狸？不是兔子嗎？」印象中兔兔才是熊大的正牌女友，想不到熊大竟偷偷想著其他女生，他接著翻出過去熊大兔兔CP的貼圖，發現兔兔每次都幸福洋溢的滿足表情，反觀熊大都是淡定的1號表情，「明顯是兔子比較愛熊大」，兔兔總是熱情地親吻熊大、製造浪漫情趣等等，就連熊大生氣要離開時，兔兔也是趴在地上抱著大腿挽回，男友看了忍不住指責「太過分了吧熊大！」

▲身為男人都看不下去熊大的行徑。（圖／翻攝自Dcard）



原PO後來又傳了一張狐狸在安慰熊大的貼圖，男友也回傳兔兔在安慰熊大的貼圖，發現同樣都是被安慰，熊大的反應卻差很多，兔兔邊流淚邊拍著熊大的背，熊大卻看似不領情還有點煩躁，而被狐狸安慰時則像孩子一樣蜷曲身子哭泣，看起來相當信任狐狸。原PO最後也被男友說服，認為熊大太過多情，「我就問，所以熊大到底是不是劈腿？熊大到底愛不愛兔兔！！」

網友紛紛笑回，「熊大是面癱阿所以看不出高不高興，而且說不定狐狸根本是男生，只是朋友而已」、「狐狸精？我亂講的哈哈這隻狐狸很可愛」、「完全沒發現XD一直以為熊大和兔兔處的很好XD」、「熊大還有跟莎莉搞外遇啊」、「原來狐狸偷偷影射狐狸精嗎，新發現耶！沒辦法直視這組貼圖了啦！」