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LINE「這款貼圖」專門敷衍人！網紅點出「地雷」...意外釣出官方認證

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▲現代人喜歡用LINE打電話。（圖／取自LINE官網）

實習記者高琳景／綜合報導

現代人手機不離身，比起用電話聊天，通訊軟體「LINE」不但免費，還能搭配有趣貼圖，讓對話更生動。不過有YouTuber點出，貼圖聊天還有「地雷」，沒想到意外釣出官方認證！

YouTuber「沒有營養的生活智慧王」日前在臉書發文指出，「LINE上面饅頭人那系列免費的原始貼圖，就是拿來敷衍人的用的」，意外吸引大批粉絲按讚。 

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▲▼Line官方免費貼圖。（圖／記者高琳景攝）

▲LINE官方免費貼圖「饅頭人」，被認為是最敷衍的貼圖。（圖／翻攝自LINE）

粉絲們深感認同表示，「終於有神說出實話了」、「遇到想敷衍的人，還要特別切換到免費原始貼圖來用，才不會浪費了花錢買的可愛貼圖」、「真的，我男友最愛用這個，看了就賭爛」、「看到老闆傳來貼圖，都會懷疑他是不是在嘲諷」、「職場專用」、「結束話題超好用」、「廠商回覆專用」、「金髮那個貼圖就是比較熟人的敷衍」。

▲▼0。（圖／翻攝自臉書／沒有營養的生活智慧王）

▲貼文一出，竟釣出官方帳號留言。（圖／翻攝自臉書／沒有營養的生活智慧王）

沒想到貼文也意外釣出LINE官方粉絲團回應，甚至還附上一張笑著流淚的饅頭人貼圖表示，「這張最好用，看似情緒澎湃的敷衍」，讓網友看了笑說，「官方認證的敷衍」、「專程趕來敷衍」、「本尊來敷衍這則貼文了」。

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