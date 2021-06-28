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LINE貼圖「40元吃到飽」首月免費無限抓　高CP值讓小資族驚呼狂推：絕對買爆

▲▼ LINE,貼圖,小資族,免費,高CP值。（圖／擷取ETtoday影片）

▲LINE已是國民愛用通訊軟體之一，其推出的貼圖功能，廣受民眾喜愛。（圖／擷取自ETtoday影片）

生活中心／台北報導

LINE是國人現在最普遍常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，也有許多貼圖可以購買使用，透過貼圖傳達訊息，可以節省打字的時間，更可以讓對話顯得活潑。只是，當喜歡的貼圖一直出，看到手癢想囤圖，統統都想要，掉進錢坑無底洞，這樣的困擾該如何是好？由於疫情關係，這次《ETtoday街訪突即隊》出任務，在ETtoday新聞雲辦公室展開大調查，由無論上班下班都愛用LINE的小編阿肥，突襲大家「使用LINE的習慣」，意外整理出不少創意新用法。

▲▼ LINE,貼圖,小資族,免費,高CP值。（圖／擷取ETtoday影片）

▲LINE貼圖使用便利，有助於快速傳達訊息，有民眾因此購買了112組貼圖。

對於懶得打字的人來說，使用LINE時，利用可愛又繽紛的貼圖，可謂一大福音。只要動動指頭，就可以透過貼圖回遍所有人，既節省時間，又方便溝通。小編阿肥發現，有人將貼圖善用於職場上，以回覆公事最佳的「回訊6寶」為例：好的、收到、謝謝、不好意思、麻煩了、已讀，都可以找到有相關字樣的貼圖發送。更有人為了沖淡對文字對話的冰冷與冷漠感，貼心表示，「我講一句話都會用一個貼圖，這樣才能表達我當時要講的語氣，不會讓人家誤會。」

不過，LINE貼圖方便好用，卻也因為太過便利，使用上還是偶爾不小心凸槌，造成一波尷尬。有玖壹壹的粉絲就笑說，平常收到長官的交辦事項都習慣用「敬禮」貼圖回覆，某次卻神經大脫線，不小心按出「玖壹壹動態貼圖」，不僅「OKOKOK」音效大放送，還附帶饒舌搖滾背景音樂，讓他在螢幕另一頭冷汗直流，趕緊收回訊息。

▲▼ LINE,貼圖,小資族,免費,高CP值。（圖／擷取ETtoday影片）

▲不只年輕人愛用LINE貼圖，家中長輩也會「一直按貼圖」了。

接著，小編阿肥繼續帶著冒險精神，直搗上班族辦公室，要他們交出手機裡的貼圖使用習慣，有人存有多達112組貼圖，也有人貼圖數量稀少，讓阿肥也不禁懷疑「你真的是年輕人嗎」，被質疑的小資上班族解釋，「我就是不知道要買哪一個啊，有時候一組貼圖只會用到1、2個，就很猶豫要不要買。」就連說自己很愛用貼圖的玖壹壹粉絲，也被阿肥抓到「怎麼貼圖這麼少」，沒想到他回說，「我就摳啊，我連玖壹壹的貼圖還是叫我朋友送給我的。」只能說銀彈太少，再加上選擇性障礙，都是一般人索性不買貼圖的原因。

▲▼ LINE,貼圖,小資族,免費,高CP值。（圖／擷取ETtoday影片）

▲LINE推出每月40元起，就可無限制下載貼圖，首月免費體驗。

小編阿肥綜合大家意見馬上化身成救星，替上班族小資男女帶來解決的辦法。原來，現在LINE即將推出「貼圖超值方案」，每月只要40元起，就可以無限次下載圖庫裡所有最新貼圖，統統打包帶走。受訪民眾紛紛表示，「划算耶，以前隨便一個貼圖都要60元起跳欸」、「一個月不到50元享無限下載很便宜」、「可以早上換一組下午換一組」、「超適合我這樣選擇障礙的人」被粉絲敲碗已久的高CP值貼圖方案，讓小資族終於能大聲說，「小孩才做選擇，我全都要！」

▲▼ LINE,貼圖,小資族,免費,高CP值。（圖／擷取ETtoday影片）

▲ 每月最低40元起，即可LINE貼圖用到飽，讓小資女終於能喊：「小孩才做選擇，我全都要！」

此外，配合最新方案，LINE更主打「首月免費下載」，第一個月可以免費體驗、無限暢快下載貼圖。無論是閨蜜群組話八卦、男／女朋友煲感情、長輩群組適用的三餐問安長輩圖，都能因地制宜隨選隨換。多達400萬組貼圖，讓喜歡不一樣的人也能找到自己愛的特殊畫風。對於擔心自己喜新厭舊、錢錢不夠的LINE友來說，或許是個划算又超值的最新選擇。

▲▼ LINE,貼圖,小資族,免費,高CP值。（圖／擷取ETtoday影片）

▲「貼圖超值方案」一個月只要一杯珍奶價，讓民眾非常心動。

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