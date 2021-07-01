防疫禁內用「可樂機停擺」　未開封糖漿遭拒退！業者：叫我喝掉？

▲餐廳業者嘆，停止內用後可樂機也停止運作，希望廠商能回收未使用的糖漿避免浪費。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

在三級防疫下，全台餐廳一率禁止內用，加上疫情升溫使民眾減少出門頻率，許多餐廳業者難以負荷房租及人事成本，紛紛拉下鐵門歇業躲避疫情，為將損失盡量減少，在維持食材新鮮、未開封的情況下，進行退貨彌補損失。有業者指出，店內的可樂機因防疫政策停用，但未使用的糖漿卻無法退貨，「難不成要我把糖漿喝掉？」

業者表示，現在防疫政策禁止餐廳內用，要求店家一率改成外帶，由於店面做流水蝦生意，經營模式偏向內用客人自取，難以改成外帶，考量店租及其他成本只好歇業躲避疫情，房東在得知此一消息後，房租進行調降挽留租客，食材在尚未開封的情況下，只要還在保存期限內，廠商都還願意收回，但未使用的可樂糖漿鋼瓶卻被廠商拒絕退回。

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▲業者指出，可樂機原先供給內用客人使用，但三級防疫政策下，已停止接受客人內用。（圖／記者游宗樺翻攝）

業者無奈指出，原先可樂機是讓客人可以自取，但停止內用後，整台可樂機拔掉電源停止運作，原先使用的可樂糖漿一支鋼瓶約1000元，扣除店內使用過的還剩4支鋼瓶，聯絡廠商後無法收回，這些糖漿都未開封也沒過期，但可樂機停止運作這些糖漿也沒用處，十分希望這些糖漿可以退回，可以彌補一些損失同時避免浪費，這也是許多停業餐廳業者的心聲，期望能與廠商協商，將損失減到最低。