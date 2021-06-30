陳其邁「整棟隔離」防疫！每人恐負擔14K　鄉民戰爆：高雄獨立了嗎

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

鐵腕護高雄！高雄市鳳山區某棟大樓一人採檢呈陽性反應，擔憂造成群聚感染，市府進行PCR採檢後，確定有2戶共5人確診，立刻強制住戶到防疫旅館隔離。對此，有網友在PTT表示，採檢不論陰性、陽性都直送防疫旅館消費，「這真的很誇張，高雄市是獨立了嗎？」

針對陳其邁「百戶強制隔離」的作法，有網友在PTT上表示，防疫不該有特例，若高雄採取此舉，未來百貨公司、大賣場、超市、商業辦公大樓、工廠、公司行號只要有人陽性反應，就得將相關人員全數隔離14天。

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原PO認為，離島機場強制快篩被指揮中心用公文廢止處分，反觀高雄沒有科學依據、法律基礎且誇張十倍的行為卻被忽視，「這麼離譜的做法，也只有毫無法治意識的民進黨鐵粉會覺得很棒」，「這種國中有國的行為比離島機場快篩影響人民強烈得多，行政院、指揮中心完全不吭聲」。

▲▼鳳山某大樓一人陽性，整棟住戶採檢後送防疫旅館隔離。（圖／高雄市政府提供）



「不論陰陽全部隔離且直送防疫旅館消費」，原PO指出，除了入境管制之外，沒有其他民主政體將PCR陰性的公民強制隔離，「這麼會封，怎麼不把旁邊大樓也全部清空隔離？說不定有鄰居會串門子啊，說不定有去旁邊早餐店、超商、超市消費啊！陳其邁一例確診封整棟大樓的科學基礎是什麼？對DELTA變種的傳播研究掌握多少？」

網友看完紛紛留言，「強迫消費真的蠻扯的，又不是國外回來」、「整棟都送，幹嘛不封樓就好了」、「我以為被政府隔離防疫旅館免費住耶，鄰居確診關我屁事？在家隔離不行？」「這套要是用在入境，我就安心多了」、「我南漂高雄，住大樓，現在很怕啊」。

針對補助防疫旅館補助，高雄市國民黨議員鍾易仲表示，入住防疫旅館1人1間每日平均費用為2000元至2500元，扣除中央補助1000元，以及高雄市府補助500元，等於民眾每人每天需負擔500元至1000元；隔離14天就要花7000元至1萬4000元。

鍾易仲認為，整棟大樓有許多家庭，每戶約3至4人，可能就要花3、4萬元，即使是2人一戶，也要多花2、3萬元，認為他們無故被隔離就很衰了，還要額外支出幾萬元，真的無辜，希望市府可以加碼補助1萬元，中低收入戶的費用全免。

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