微解封引戰！他分析寧夏夜市「2大特點」　給肯定：可以做得到

▲寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《寧夏夜市微解封首日！ 鄉民PO「報復性逛夜市」照熱議》，有網友貼出寧夏夜市29日晚間狀況，確實比疫情期間的人潮還多，鄉民於是開酸「心臟真大顆耶」、「台北人乖乖在家很難嗎？」不過，就有網友回文給肯定，「以寧夏來說，地理位置的條件+強大自治會，我覺得是很有機會做得到的。」

這位網友文中表示，「一堆推噓文，首先我想問：你們到底有沒有去過寧夏夜市？」接著指出，其實寧夏夜市主要攤販集中在寧夏路，出入口在民生西路，夜市周邊巷子少，靠近民生西路（出入口）的攤販大部分是餐飲小吃，後半段則是其他類型的攤販，也就是說，寧夏夜市其實就是一條街。

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他指出，寧夏夜市一直以來都有一個很強大的自治會，不僅推動電子支付，2017年更全面使用環保餐具直到疫情爆發，垃圾桶也設置不少，民眾不用擔心沒有地方丟垃圾、隨手亂丟。接著他開始分析網友貼出的現場照，「可以看到，在民生西路端的入口處設置了酒精消毒，有人員管制。」

回文網友就說，寧夏夜市周遭巷子少，不像其他巷弄比較多的夜市或菜市場難管理，「別的夜市的話我不敢說，但以寧夏夜市本身強大的自治會，再加上市府若有確實監督，我認為寧夏夜市應該是可以做得到。」

▲回文網友直呼「我認為寧夏夜市應該是可以做得到。」（圖／記者周宸亘攝）

看到有鄉民質疑「夜市人口進出那麼雜，如何管理」、「一定會有人邊走邊吃」，他則是點出，實聯制不是做假的，進出夜市也一定要登記；而看到有人邊走邊吃，「麻煩直接報警好嗎？你當CDC是假的？以上1、2點，你的問題拿去放在大賣場、超市、超商、現在各家營業的餐廳小吃店家，也通通說得通。」

另外還有人酸「大家夜市逛起來」、「這樣會群聚」，回文網友認為「又不能內用、又不能邊走邊吃，你買了不趕快回家享用難道還在那裡逛？」至於群聚問題，他反問道「到吃飯時間，你家附近賣吃的店家、或是商業大樓周遭的店家到午餐時間，也都不少人買吧？」

也有鄉民表示「上班是必須！逛夜市不是必須」，他則直呼類比錯誤，「你要上班賺錢，應該類比攤商要擺攤賺錢一樣，上班族可以群聚公司工作，開店的可以繼續開店，擺攤的要回家吃自己？」也強調目前市府規劃，就是「把攤販當作店家」在執行。

「有推文說會有人連結來台北逛夜市，我是不知道有誰這麼ㄎㄧㄤ，會特地跑來台北買幾樣食物，帶回中南部家裡吃啦！」最後他給寧夏夜市肯定，說他不敢確定其他夜市做不做得到，「但以寧夏來說，地理位置的條件+強大自治會我覺得是很有機會做得到的，我猜這也就是為什麼市府選擇以寧夏做為示範。」