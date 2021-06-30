症狀跟感冒太像！美女醫揭「Delta病毒」4恐怖點　傳播力飆升40%

▲delta病毒可怕在哪。（圖／翻攝自臉書陳欣湄。家醫科女醫師日常，下同）



記者黃可昀／綜合報導

世界各國都在防範Delta變種病毒，最初祕魯祖孫返台驗出Delta病毒時全台震驚，但這病毒可怕的地方到底在哪裡，讓人聞之喪膽？家醫科美女醫師陳欣湄製作了圖表，說明Delta病毒的特性，可分為感染率上升、疫苗施打覆蓋率需更高、變異點使傳染率增加，以及症狀改變4面向來討論。

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▲delta病毒更容易感染、散播。



陳欣湄在臉書PO文指出，針對感染率上升的部分，傳統病毒株感染率約2.5%至3%，Delta病毒竟提高到5%至6%，比台灣目前主流的英國Alpha變異株高出40%傳播能力，「倘若沒有守住，那擴散率是相當高的」；疫苗覆蓋率必須更高的部分，由於「群體免疫最直接關連的就是病毒的傳染率」，傳統病毒株感染率較低，疫苗覆蓋率67%就足夠，但Delta病毒的疫苗覆蓋率至少要達83%以上。

▲症狀和感冒太像，民眾難察覺。



再來就是變異點使傳染率上升的問題，稱為變異株就是因為病毒株有突變點，「剛好Delta病毒株的變異點，可以讓病毒更加容易的接合在ACE-2 接受器上，因此更加快速的感染、複製更多的人」；最後感染症狀的部分，Delta病毒的臨床症狀從典型的咳嗽、喪失嗅覺轉變成「頭痛、喉嚨痛、流鼻水」，和感冒的症狀太過相似，使人更能察覺染疫。

陳欣湄表示，她製作圖表的動機就是想告訴大家「疫情尚未穩定！」大家都應該花時間了解Delta病毒，才有時間心理準備與防範，並非見到確診人數2字頭就可以放心，現階段在家防疫仍是上策。