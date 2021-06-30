高雄鐵腕封樓！「1人陽性百戶強制隔離」律師怒：請陳其邁給說法

記者陳羿妏／綜合報導

高雄市鳳山區某棟大樓29日有住戶採檢呈陽性反應，且確認與仁武家庭群聚案件有關，市府大動作圍堵，除了緊急召回百名住戶進行PCR採檢，甚至強制要求社區的住戶都送至防疫旅館隔離，且費用僅部分補貼，讓外界認為「手段鐵腕」。對此，同樣住在鳳山的知名律師林石猛也發文抨擊，要求市長陳其邁公開給個說法。

▲高雄市鳳山區某棟大樓傳有住戶採檢呈陽性反應，市府大動作圍堵被認為手段鐵腕。（圖／記者許宥孺翻攝）

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林石猛提到，2002年大法官釋字543字解釋理由書已闡明「緊急命令之發布，雖不受憲法第二十三條所揭示法律保留原則之限制，惟仍應遵守比例原則」；他認為，國家元首頒布緊急命令，都應遵守比例原則，況且現在並未頒布緊急命令， 「不知道高雄市長將整棟大樓住戶一律強制拘束人身自由14日的法令依據是什麼？以及強制措施與比例原則是如何衡量？可以請陳市長公開給個說法？」

林石猛也說，他平時很少評論高雄市政府的施政作為，但高雄市長的「鐵腕」措施，將一人染疫的鳳山某大樓住戶，一率強制送進防疫旅館關14天，著實令同為鳳山住民的他，感到震驚與不解，因此難以再保持沈默。

最後，林石猛說，這些被強制收容14天的民眾，如有不服高雄市府的作為，是否應該考慮聲請提審等及時救濟途徑，或是申請補償；此外，他也喊話高雄律師公會暨法律扶助基金會，如還自認是人權團提，針對高雄市府的強制，不應選擇沈默以對。