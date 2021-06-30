枋寮果農確診Delta「感染源不明」　專家憂：不排除屏東有隱形傳播鏈

▲屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

屏東Delta變異株目前已累計14人確診，其中包括枋寮果農案14734，相關單位持續積極疫調和匡列採檢。針對可能感染源，專家也直言，不能排除可能是其他人傳給果農，如果疫調確定不是枋山群聚傳染給果農，那就要當心屏東是否有隱形傳播鏈。

案14734果農因腳傷原訂6月29日要到枋寮醫院開刀，26日進行入院前PCR檢驗，結果2次PCR都是陽性，確診後由救護車送醫收治在負壓病房中。另外，中央流行疫情指揮中心昨天也證實果農確診Delta，果農太太也確診，但還在做基因定序，但也研判是感染Delta。

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而根據衛生局疫調發現，案14734跟案14409（感染Delta變種病毒並曾搭計程車到台南，而傳染給計程車司機）雖有在醫院重疊一天，但案14734是看門診，案14409是看急診，分屬不同的空間，沒有和先前群聚確診者直接接觸過，不過，其兩名親友曾於20日從台北市南下探視他的腳傷，感染源還有待釐清。

對此，台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民認為，如果是在醫院傳染，那就要把同時間的醫護人員和民眾都匡列，但也不排除，可能是其他人傳染給果農，如果最後疫調發現並不是枋山群聚傳染給果農，那就代表屏東早就有隱形傳播鏈了，目前比較可行的方法就是在那塊範圍設篩檢站，鼓勵民眾出來篩檢，如果還有潛在感染者才能馬上找到。