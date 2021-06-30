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確診連5天降二位數湧人潮　「我們正在經歷1年前的日本」網掀論戰

記者黃翊婷／綜合報導

國內新冠肺炎本土疫情自5月11日爆發以來，已經過一個多月，加上連續5天確診病例數下降至二位數，各地景點也陸續出現人潮。有網友30日在臉書「爆廢公社」PO文感嘆，疫情初期僅僅18例確診就讓大家嚇壞，現在一天增加60例，卻說疫情好轉要去放風，「我們正在經歷一年前的日本經歷過的事。」意外掀起網友正反意見熱議。

▲▼海洋科技博物館明(28)日起所有戶外場域與公園禁止人車進入。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海洋科技博物館28日起所有戶外場域與公園禁止人車進入。（圖／記者郭世賢翻攝）

雙北疫情逐漸趨緩，昨日（29日）新增54例確診，這是全台本土病例連續第5天下降至二位數。但三級警戒、Delta變種病毒擴散危機都還未解除，北海岸各景區卻湧入不少人潮和車潮，基隆潮境公園甚至有民眾不顧封鎖線闖入，攜家帶眷下水浮潛。

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一名網友在臉書「爆廢公社」PO文感嘆，人真的很奇怪，本土疫情發生初期，光是確診18人就讓大家嚇壞，紛紛跑到超市搶購物資，現在一天確診60人（28日新增60例），民眾卻覺得疫情好轉了，想要出去走走、放風，「我們正在經歷一年前的日本經歷過的事，看了覺得好好笑。」

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲寧夏夜市29日微解封，逛街的人也多了起來。（圖／記者周宸亘攝）

沒想到這篇文章一公開，隨即掀起兩派網友熱議。認同原PO觀點的人紛紛留言表示，「前幾天看到IKEA和好市多那麼多人，媒體採訪現場民眾，竟然回答『就是悶太久，要出來晃晃』，讓人聽到一肚子火」、「剛開始大家會怕，久了之後發現自己沒事，就覺得不會輪到自己，所以開始放心出遊了」、「這就是人性啊」。

不過，另一派網友認為，三級警戒沒有強制限制外出，政府也沒有封城，就連台北的夜市也陸續微解封，「中央不是也跳出來說，沒有要求不能營業，只是不能內用，所以沒有限制為什麼不行？」最後還跳出其他網友留言緩頰，「雖然沒有禁止外出，但為了自己、家人、朋友的健康，以及辛苦的醫護人員，拜託大家還是減少外出吧。」

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