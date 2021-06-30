快訊／高雄新興區大樓驚傳墜樓　高雄女壓毀汽車當場喪命

▲高雄一名女子從大樓墜下，壓毀汽車後身亡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興區一棟大樓清晨六點驚傳有人墜樓，一名保全員聽見聲響之後到外頭查看，發現路邊躺臥一名女子，而女子旁的一部轎車車頂還整個凹陷，立刻通知警方到場，救護車同步抵達之後確認已經沒有生命跡象，所以不送醫。目前女子為何墜樓原因，警方還在釐清當中。

▲高雄市驚傳一名女子墜樓 。（圖／民眾提供）

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