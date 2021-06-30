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社會 社會焦點 保障人權

高雄男開「150萬皮卡」害慘妹子　她遭前男友亮槍押走原因曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市發生一起當街擄人案，一名女子搭友人車輛回家，一下車就被5名男子綁走，而且其中一人還疑似亮槍，友人趕緊報案，警方在2個小時之內找到了被綁走的女子，同時也逮捕4名嫌犯，這才發現這起擄人並不單純，而是一部價值150萬、被稱為「皮卡」的車子惹禍。

▲涉嫌當街擄走一名阮姓女子的5名嫌犯，被查獲棍棒以及玩具槍，同時帶回分局 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌當街擄走一名阮姓女子嫌犯被帶回分局 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起當街擄人案件發生29日上午9點，一名阮姓女子才一走下朋友的車子，隨即就被5個人給壓住，同時這群人拿棍棒還猛砸友人車輛後，怕這名友人反抗，5個人其中一位亮出疑似槍枝，隨後女子就被帶走。阮姓女子友人趕緊跑到前金分駐所報案，案件轉到三民一分局偵查隊，刑警立刻追查載走阮姓女子車輛的下落。

▲涉嫌當街擄走一名阮姓女子的5名嫌犯，被查獲棍棒以及玩具槍，同時帶回分局 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌當街擄人，警方查獲棍棒以及玩具槍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

透過監視器鎖定位置之後，警方在2個小時內在仁武區的一棟民宅當中救出阮姓女子以及4名嫌犯，同時找到2把玩具槍。經過偵訊之後發現這策劃這起擄人案件的主嫌，竟然是阮女的53歲陳姓前男友。據了解，陳男在分手之後，依舊糾纏阮女。

陳姓主嫌之前在4月份就已經毆打過阮姓女子，這一次認為阮女疑似交了新男友，就是報案的那名友人，從他的車輛來判斷是價值150萬的皮卡，所以應該是「滿有身價」，所以才押走阮女了解對方背景，不排除要對友人「揩油」。警方抓到陳姓主嫌以及4名共犯，全案將依照妨害自由、傷害以及毀損罪嫌送辦。

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