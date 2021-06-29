74年來最熱5月！全台17站破紀錄　一張圖看「今年夏季也熱到爆」

▲氣象局預測，7至9月台灣氣溫可能偏熱，雨量則以接近正常的機率較大。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

梅雨季已進入尾聲，氣象局指出，今年5-6月梅雨季氣溫極端偏高，僅次於去年，其中，5月13站月均溫為27.8度，更創下1947年（含）以來5月最高溫紀錄，有17站為設站以來最熱5月。氣象局預估，今年7-9月氣溫依然偏熱，雨量則屬正常。

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▲今年梅雨季回顧，3波梅雨鋒面解救中南部旱象。（圖／中央氣象局）

回顧今年梅雨季，5月下旬至6月下旬，台灣一共受到3波滯留鋒面影響，分別是5/30-6/1、6/5-6/6、6/22-6/25。氣象預報中心主任呂國臣表示，這次鋒面跟往年不一樣，屬於分散式下雨，由於不是一次下足，對災害威脅較少，算是利大於弊的情況。

不過，這次梅雨季氣溫極端偏高，氣溫僅次於去年，為有紀錄以來同期第2高溫，13站均溫為28.06度，較氣候值高1.08度。

▲今年5月創1947年來最高溫紀錄，17站破設站以來紀錄。（圖／中央氣象局）

其中，5月13站均溫達27.8度，更創下1947年（含）以來，5月份最高溫紀錄，包含彭佳嶼、蘇澳、鞍部、竹子湖、台北、新竹、台中、梧棲、日月潭、阿里山、嘉義、高雄、成功、台東、恆春、澎湖及東吉島，共17站皆為設站以來最熱5月份。

展望未來一季，氣象局進一步分析，目前熱帶地區的海洋及大氣狀態已回復正常，預測秋季前仍以維持正常狀態的機率最高，對下一季台灣氣候影響不大。

▲氣象局預測，7至9月台灣氣溫可能偏熱，雨量則以接近正常的機率較大。（圖／中央氣象局）

同時研判下一季東亞地區仍較為偏熱，雨量分布則有菲律賓海偏乾，台灣東方洋面偏濕可能，並預測7至9月台灣氣溫可能偏熱，雨量則以接近正常的機率較大。