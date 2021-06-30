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凱特王妃缺席婆婆黛妃紀念儀式內情不單純！　威廉早就受夠哈利

▲▼威廉王子、哈利王子和凱特王妃。（圖／路透）

▲消息指出威廉王子有意保護凱特免於捲入弟弟哈利王子和弟媳梅根掀起的紛紛擾擾。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國已故戴安娜王妃（Princess Diana）1997年車禍去世，7月1日將是其60歲冥誕，英國王室將於當天出席紀念雕像揭幕儀式，不過由於疫情影響致人數安排縮減。此次黛安娜的愛子威廉王子和哈利王子將會共同出席，是自菲利普親王喪禮後兩人首次同場，而威廉之妻凱特王妃將不會出席，消息一出也引人聯想，消息來源更透露凱特的缺席暗藏許多訊息。

哈利王子與梅根在王室中掀起眾多爭議新聞，不再履行王室職責且選擇轉往美加發展後，仍不斷透過媒體網路指控王室的種種，使得家人間關係出現嚴重裂痕。此次是4月菲利普親王喪禮後，威廉和哈利兄弟倆首次同場出現的場合，外界原先認為優雅與智慧的凱特會充當和事佬讓兄弟和解，官方卻說因疫情控管人數，凱特將不會出席黛安娜王妃的紀念儀式，屆時出席的只有2位王子、黛妃的家屬、雕像委員會成員、雕塑家蘭克布羅德利（Ian Rank-Broadley）以及花園設計師莫里森（Pip Morrison）。

王室消息來源告訴「BAZAAR」，威廉王子會在揭幕儀式正式開始前，先帶凱特王妃和3名子女進行一趟私下的家庭時間，全家人一起去觀看黛妃的雕像；哈利王子此時則還在繼續居家隔離。至於為何有此安排，而不讓凱特王妃出席的真正原因為何，消息表示縮減現場人數是讓凱特遠離暴風中心的完美藉口，因為威廉已經受夠哈利和梅根，凱特不必無端被捲入。

此外，身為黛妃丈夫的查爾斯王儲也不會出席揭幕活動，官方說法是活動會讓他一起從前歡樂悲傷和後悔至極的五味雜陳的回憶，黛妃死後他便希望相關活動讓2位兒子代為出席，自己則在心中保有最好回憶。

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