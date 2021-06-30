柯粉護理師辱林靜儀引「群醫網戰」！　美女醫PO美照帶頭回擊

▲張喬瑜PO文。（圖／翻攝自Facebook）



記者崔子柔／綜合報導

身為民進黨前立委的醫師林靜儀多次在臉書抨擊北市防疫工作，護理師張喬瑜28日晚間則發文稱林靜儀是「把事後避孕藥來比喻疫苗的大嬸」，美女醫師吳欣岱昨（29）日po出美照挺林靜儀，「總是用年齡、用有沒有生小孩來定義女性的都是同一種人？什麼人？無腦的人」，引來許多醫界人士留言力挺。

張喬瑜表示，「把事後避孕藥來比喻疫苗的大嬸不知道是不是自己常嗑這種東西才會用這種讓人傻眼自以為幽默的比喻來降低自己婦產科醫生的格調」，並提到「大嬸有過一段婚姻，跟前夫離婚之後，愛上小自己八歲的助理」、「都快五十歲的人了！整天開口閉口事後避孕藥，不然就是嗆別人不知道懷孕，請問大嬸，妳呢？嗆別人之前請問妳是生了幾個報效國家？」

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林靜儀昨日則在臉書發表正面回應，稱有些人覺得「那個離婚的50歲大嬸」一詞會對她造成批評貶抑，但她認為，「感情或關係的結束不要當成自己的失敗，有人愛很好，自己愛自己；更好。每個人的人生都有自己的價值，老天會賦予妳的責任，跟別人不一樣，沒關係」，貼文引來包刮施景中、林思宏等醫界人士留言表示支持。

▲吳欣岱PO文。（圖／翻攝自Facebook）



美女醫師吳欣岱昨日也在臉書發文指出，「大家有沒有發現，總是用年齡、用有沒有生小孩來定義女性的都是同一種人？什麼人？無腦的人」，並附上一張美照稱「放個自拍洗眼睛」，引來不少人留言表示「那位真的很丟我們護理師的臉」、「一個np找醫生吵真的非常沒品，還只是躲在聯醫裡，如果是約聘僱那檳榔下台妳就好玩了」、「今天全台灣都在討論她，她應該爽死了，所以大家就不要再去關心那種人增加她的聲量了」。