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寧夏夜市復業首日「搶頭香」！情侶牽手逛街　老闆娘樂：太久沒有做

記者許力方／台北報導

台北市長柯文哲率先宣布「夜市微解封」，29日起可以像餐廳得來速一樣復業「有何不可」，晚間《ETtoday新聞雲》直擊唯一敢開的寧夏夜市現場，攤商全部開在一側，沒有內用座位，確實有人潮湧入，戴著口罩逛街外帶美食。有老闆娘受訪時語氣難掩興奮，直呼「因為太久沒有做，可以出來真的很高興…可是又有一點怕怕。」

「如果餐廳可以只限外帶，為什麼夜市不行？」柯文哲宣布台北市夜市、商場可視狀況微解封，根據6月指揮中心發布的「夜市、傳統市場安心採買守則」，只要求減少出入口、落實實聯制、攤商與民眾須全程戴口罩，只限外帶、禁止試吃等，全國暫停營業的11大場所，並不包含夜市。像寧夏夜市就想出「得來速夜市」的方法，買了就走，不准邊走邊吃。

▼台北唯一！寧夏夜市微解封首日湧現人潮。（圖／記者周宸亘攝，下同）

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▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▼攤商統一設在同一側「得來速夜市」一率外帶，店員口罩＋護目鏡。

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

寧夏夜市29日打頭陣復業，是台北市唯一敢開的夜市，約180個攤位，減攤1/4、最多只能容納45攤，理事長林定偉表示，幾乎有80%攤商是想出來營業，畢竟經濟上是真的有點壓力，但對於三級警戒的措施絕對會嚴加遵守，首周是採單號攤營業、隔周換雙號，試行半個月在滾動式調整。

直擊現場，所有攤販統一都靠在蓬萊國小這一側開設，攤商之間也有隔一段距離，並且一律口罩加上護目鏡，確實有人潮湧現，每個人臉上都有戴口罩，夜市出入口處則設有防疫警示牌，並且登記實聯制。由於不能內用，沒有設置桌子給客人使用，有的人騎車來，頭戴安全帽就下車排隊買美食，外帶就走；有的情侶手牽手來逛街，因社交距離，和過去閃亮的光景有些許落差。

微解封首日，林定偉說，復業情況比預期的好，有27攤商復業，雖然營業額不多，但都認為可以維持基本生計就好，預計明天晚上會上調。

其中一名林姓老闆娘受訪時開心直呼「因為太久沒有做，就早一點準備，可以出來做真的是很高興，可是出來做又有一點怕怕…生意不曉得會怎麼樣。」也有店員直呼「復工當然很讚啊！有錢可以賺怎麼不好？但是還是要做好安全措施。」過去一個半月沒有收入，都是吃老本。至於民眾受訪時則坦言「不擔心」，客人跟攤商自己都知道事情的嚴重性，所以其實自我防護、衛生應該都會做得滿好的。

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

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