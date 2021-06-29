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雙北今確診數僅差2例　從人口比來看「新北防疫勝過台北」

▲新北29日公布最新疫情。（圖／翻攝直播）

▲新北29日公布最新疫情。（圖／新北市府提供，下圖同）

政治中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心29日宣布新增54例本土確診，其中新北市佔22例、北市則20例，但其實，從新北市長侯友宜下午在記者會上的說明來看，如果不是因為確診數是以「居住地」來計算，今天新北市的案例數已經實質低於台北，顯示新北的防疫作為已有相當有成效；另外，對於是否跟進北市部分夜市「微解封」？侯友宜則語帶謹慎。

侯友宜在29日防疫記者會上對「確診感染源」進行分析，在22位確診案中，家戶8位，佔36％；職場7位，佔3％；醫療院所或機構5位，佔23％；不明感染源2位，佔9％。這22位，目前有10位住院，12位居住在集中檢疫中心。侯友宜特別補充，今天的確診個案僅有10位需要做疫調，因為已在「居家隔離篩檢確診者」有12位（其中有8位還是解隔離前確診）。

侯友宜也指出，29日的22位確診個案，有「12位」的感染源是來自台北市，與北農相關7位（職場3位，家戶4位）；其餘5位，則是來自北市的機構與職場。在北農相關的7位中，來自職場有3個人，是在北農與環南市場擺攤；家戶感染有4個人，1位住土城，3位住板橋，來自兩個家庭感染。

「從今天全國共新增的54例來分析，雖然新北22例依舊佔最多，但台北今天20例，僅差距2例，相當接近；但如果從兩市總人口數的比例來看，新北市今天這樣的確診案例數，算是低於台北，實屬不易。」而從侯友宜記者會的說明可得知，22例的確診者中，有12位的感染地點是在台北市，如果不是因為確診數是以「居住地」來計算，今天新北市的案例數已經實質低於台北，顯示新北的防疫作為已有相當有成效，這是很好的發展。

對新北而言，從6月13日確診人數破百後，已經維持了17天，今天再創新低，希望能持續降低，至於是否進入傳染病學的「長尾效應」，則可做後續觀察。

另台北市長柯文哲28日宣布，除了疫情嚴峻的萬華需要申請外，部分夜市今天開始陸續恢復營業，但僅提供外帶、不開放內用。

對於新北夜市與市場的管制，侯友宜在29日的記者會中也表示，這段時間新北疫情往下降，雖然感覺上疫情已控制到穩定的程度，但還有少部分是不明感染源，社區裡還有隱形傳播鏈。更重要的是，現階段受到北農、環南市場群聚感染波及的量還不斷在清除，若無法有效控制，疫情稍有不慎，確診數就會上揚，因此新北的夜市餐飲業，還是要求只能外帶。

而新北市在警戒三級下，落時執行，一步一腳印把疫情控制到最低，想辦法把隱形傳播鏈一個一個找出來，期能更有效的控制到「最低地板值」。

▲▼新北疫情0626。（圖／翻攝直播）

▼雙北市6月每日新增確診數比較圖。（圖／新北市府提供）

▼雙北市6月每日新增確診數比較圖。（圖／新北市府提供）

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