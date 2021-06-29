寧夏夜市微解封！直擊現場「人潮出現了」　網驚呆：報復性逛夜市

記者趙蔡州／綜合報導

台灣近期確診人數有下降趨勢，台北市長柯文哲28日宣布，台北市夜市「微解封」。一名網友29日在批踢踢表示，他因為住在寧夏夜市附近，29日下午到現場看一下微解封的情形，發現確實有人潮出現了，現場也有工作人員在管制人數，照片曝光後引發網友熱議。

▲寧夏夜市「微解封」，29日晚間現場畫面。（圖／記者周宸亘攝）

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原PO在批踢踢八卦板發文，表示他因為住在寧夏夜市附近，29日下午路過就觀察了一下，寧夏夜市微解封的現場情況，所有攤販都是靠在蓬萊國小一側開攤，同時路口也有工作人員在管制人數、進行實聯制，「人當然沒有像警戒前那麼多，不過還是希望大家能努力做好防疫，一起加油」。

照片中可以看見，現場確實有人潮湧現，每個人臉上都有戴口罩，夜市出入口處則設有告示牌，提醒民眾要注意保持距離，並且確實登記實聯制，攤商全部開設在同一側，由於現在不能內用，沒有設置桌子給客人使用。

▲寧夏夜市「微解封」，29日晚間現場畫面。（圖／記者周宸亘攝）

照片曝光後，引起網友熱烈討論，有人認為，現在疫情仍未徹底平息，還是不要去人擠人比較安全，「夭壽喔，人好多」、「還真的以為穩了，瘋了嗎」、「報復性逛夜市」、「看起來有夠多人」、「還沒清零就這樣搞，會不會出問題啊」、「增加破口的機會」。

也有人認為，「上班通勤比這危險多了啦」、「人潮有比上班時間的捷運公車多嗎，感覺根本還好吧」、「再危險也不會比上班危險」、「買外帶而已，上班根本才是封閉空間」、「只是路過買晚餐而已，又不能內用」、「雖然我不贊同開放，但是想想後，我上班應該比這危險」。

▼寧夏夜市「微解封」，29日晚間現場畫面。（圖／記者周宸亘攝）