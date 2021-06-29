　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寧夏夜市微解封！直擊現場「人潮出現了」　網驚呆：報復性逛夜市

記者趙蔡州／綜合報導

台灣近期確診人數有下降趨勢，台北市長柯文哲28日宣布，台北市夜市「微解封」。一名網友29日在批踢踢表示，他因為住在寧夏夜市附近，29日下午到現場看一下微解封的情形，發現確實有人潮出現了，現場也有工作人員在管制人數，照片曝光後引發網友熱議。

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲寧夏夜市「微解封」，29日晚間現場畫面。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在批踢踢八卦板發文，表示他因為住在寧夏夜市附近，29日下午路過就觀察了一下，寧夏夜市微解封的現場情況，所有攤販都是靠在蓬萊國小一側開攤，同時路口也有工作人員在管制人數、進行實聯制，「人當然沒有像警戒前那麼多，不過還是希望大家能努力做好防疫，一起加油」。

照片中可以看見，現場確實有人潮湧現，每個人臉上都有戴口罩，夜市出入口處則設有告示牌，提醒民眾要注意保持距離，並且確實登記實聯制，攤商全部開設在同一側，由於現在不能內用，沒有設置桌子給客人使用。

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲寧夏夜市「微解封」，29日晚間現場畫面。（圖／記者周宸亘攝）

照片曝光後，引起網友熱烈討論，有人認為，現在疫情仍未徹底平息，還是不要去人擠人比較安全，「夭壽喔，人好多」、「還真的以為穩了，瘋了嗎」、「報復性逛夜市」、「看起來有夠多人」、「還沒清零就這樣搞，會不會出問題啊」、「增加破口的機會」。

也有人認為，「上班通勤比這危險多了啦」、「人潮有比上班時間的捷運公車多嗎，感覺根本還好吧」、「再危險也不會比上班危險」、「買外帶而已，上班根本才是封閉空間」、「只是路過買晚餐而已，又不能內用」、「雖然我不贊同開放，但是想想後，我上班應該比這危險」。

▼寧夏夜市「微解封」，29日晚間現場畫面。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

ET快訊
130KG女星閃嫁暖男2年爆離婚！2大原因釀婚變…導火線是「
快訊／7歲柔道童「住院70天」　宣告不治
快訊／美股標普500再創新高　道瓊指數漲百點
2種人「最適合吹定頻冷氣」　內行神曝1物：省電又省錢
機組員「檢疫7+7」後天上路　7月新制懶人包一次看！
寧夏夜市微解封！直擊現場「人潮出現了」　網驚呆：報復性逛夜市
快訊／板橋大遠百櫃姐確診　新北衛生局證實了
醫師爸傳授居家快篩「7步驟」　蔡尚樺實測結果出爐⋯網全歪樓

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄鳳山某大樓漏夜PCR清樓！爆陽性個案　158住戶直送檢疫旅館

快訊／核二廠1號機「年底前除役」！估最快6／30停機

寧夏夜市微解封！直擊現場「人潮出現了」　網驚呆：報復性逛夜市

正妹營養師襯衫滑落！細肩小可愛「緊繃哀嚎」讓網看傻

屏東逃逸移工PCR一採陰...傳發燒送醫！14接觸者專案採檢

小孩偷滑爸爸臉書私密社團！遠距教學後他憂：家長手機有成人軌跡

運將提醒「要實聯制」！女乘客暴怒：就只有你要看　丟手機打人

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

特力屋開賣居家快篩試劑　6／30起全台42間買得到

7月新制懶人包！育嬰津貼加碼、擴大不孕補助　機組員檢疫7+7

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

不爽被超車？紫燈哥「刷卡剪線」 高速闖紅燈...他傻眼：勇氣值+9

高雄鳳山某大樓漏夜PCR清樓！爆陽性個案　158住戶直送檢疫旅館

快訊／核二廠1號機「年底前除役」！估最快6／30停機

寧夏夜市微解封！直擊現場「人潮出現了」　網驚呆：報復性逛夜市

正妹營養師襯衫滑落！細肩小可愛「緊繃哀嚎」讓網看傻

屏東逃逸移工PCR一採陰...傳發燒送醫！14接觸者專案採檢

小孩偷滑爸爸臉書私密社團！遠距教學後他憂：家長手機有成人軌跡

運將提醒「要實聯制」！女乘客暴怒：就只有你要看　丟手機打人

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

特力屋開賣居家快篩試劑　6／30起全台42間買得到

7月新制懶人包！育嬰津貼加碼、擴大不孕補助　機組員檢疫7+7

高雄鳳山某大樓漏夜PCR清樓！爆陽性個案　158住戶直送檢疫旅館

中芯與台積電差距多少？CEO趙海軍脫口：有信心跟任何公司比較

《自殺突擊隊2》防爆雷！　導演：角色死了「才能拿到完整劇本」

力挺家鄉屏東！　彭佳慧「狂訂102箱芒果」送人…大讚：沒問題啦

超有效「嬰兒排氣操」！5步驟讓寶寶安心睡不哭鬧

央行祭「打炒匯」利器　新法7月1日上路！

一敷補水超有感！夏季保濕面膜盤點，別讓細紋提早冒出來

快訊／台中7歲柔道童「住院苦撐70天」　今晚拔管宣告不治

Brave Girls裕那被批「脫口厭男用語」遭臭罵：婊子！　公司硬起來提告

雙北今確診數僅差2例　從人口比來看「新北防疫勝過台北」

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

即／高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案！

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

快訊／再增8死！今日本土54例「三級警戒以來新低」

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

寧夏夜市微解封　人潮出現了

7/12降級有望？　陳時中鬆口：解封指引準備中

口罩妹「露肩接種」引暴動！「正面照」曝光

國衛院50億新闢6條生產線　萬坪疫苗基地拚年底動工

更多熱門

相關新聞

寧夏夜市今晚微解封　柯文哲祝攤商開市大吉

寧夏夜市今晚微解封　柯文哲祝攤商開市大吉

北市府29日除公布夜市「微解封」5原則外，也指出寧夏夜市今晚實施「微解封」，對此，柯文哲在臉書表示，只要自治會能夠自治，落實防疫工作，讓夜市比照餐廳營業，有何不可？

游淑慧：柯文哲微解封夜市是膽大的決定

游淑慧：柯文哲微解封夜市是膽大的決定

提醒實聯制　運將被女客毆打

提醒實聯制　運將被女客毆打

龍山寺地下街店家「休41天」苦笑…默默將母親節告示拿掉

龍山寺地下街店家「休41天」苦笑…默默將母親節告示拿掉

陳時中鬆口台積電採購疫苗進度　公司：與政府合作進展順利

陳時中鬆口台積電採購疫苗進度　公司：與政府合作進展順利

關鍵字：

寧夏夜市三級警戒影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

國衛院出手　台灣代工莫德納3億劑？

即／高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案！

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

快訊／再增8死！今日本土54例「三級警戒以來新低」

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

Melody揭美國疫情現況！點出台灣人打疫苗盲點

更多

最夯影音

更多
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面